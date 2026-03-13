Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin su kaynaklarını koruma vizyonunu üniversiteli gençlerin dinamizmiyle sahaya taşıdı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sapanca İçin Genç Su Elçileri' projesi kapsamında eğitim alan üniversiteli gençler sahaya indi. Çark Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen gönüllü su elçileri, su tasarrufu ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi konusunda bilgilendirme yaparak su tasarrufu kiti dağıttı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sapanca İçin Genç Su Elçileri'adlı proje kapsamında gençlere yönelik farkındalık çalışmaları hız kazandı.

SU ELÇİLERİ SAHAYA İNDİ

Bu kapsamdaSakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerine yönelik kapsamlı eğitim programları düzenlendi.Teorik eğitimlerini başarıyla tamamlayan yaklaşık 150 gönüllü öğrenci 'Su Elçisi' unvanıyla Çark Caddesi'nde aktif saha çalışmalarını tamamladı.

Çark Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara küresel sorun haline gelen su kıtlığı, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, su ayak izi ve sürdürülebilir su yönetimi anlatıldı. Genç su elçileri, vatandaşlarla birebir iletişim kurarak bin adet su tasarrufu kiti ve bilgilendirme broşürü dağıttı.

GELECEĞİN 'SU MÜFETTİŞLERİ'NE ÖZEL HEDİYELER

Saha çalışmaları yetişkinlerle sınırlı kalmayarak çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi. Çocuklara suyu koruma bilincini küçük yaşta aşılamak amacıyla suyun sınırsız bir kaynak olmadığını veevde uygulanabilecek basit tasarruf yöntemleri anlatıldı.Bilgilendirme çalışmalarının ardından miniklere tasarrufu teşvik edenhediyeler verildi.