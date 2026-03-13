ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü kutlanan Dünya Böbrek Günü kapsamında Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde vatandaşlara yönelik sağlık etkinliği düzenledi.

Aile Hekimleri Derneği (ANKAHED) iş birliğiyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde, vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Sağlık çadırında yer alan hekimler de böbrek sağlığının korunması ve erken teşhisin önemi konusunda vatandaşlara bilgilendirmeler yaptı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, Ramazan ayı boyunca Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde yer alan sağlık çadırında vatandaşların boy-kilo endeksi, tansiyon ve kan şekeri ölçümünü yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Yavuz, Dünya Böbrek Günü kapsamında düzenledikleri farkındalık etkinliğine ilişkin, 'İnsan sağlığını tehdit eden bazı hastalıklar vardır ki çoğu zaman bunlar sinsice seyreder. Bağışıklık sistemi zayıfladığında da aniden ortaya çıkar. Böbrek hastalıkları da bunlardan birisidir. Böbreklerimiz insan vücudu için o kadar önemlidir ki kanımızın içindeki mikroorganizmaları süzer ve vücudun sıvı ve mineral dengesini sağlar. Böbrek hastalıklarından korunmak için de özellikle diyabet, obezite, yüksek tansiyon ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz lazım' ifadelerini kullandı.

ÖNEY: 'HALKI BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN BURADAYIZ'

Ankara Aile Hekimleri Derneği Bilim, Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Ali Öney ise, Dünya Böbrek Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir program içerisinde bunu gerçekleştiriyoruz, çok değerli. Ramazan boyunca bu organizasyonun planlanması Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmış. Bizler bugün Dünya Böbrek Günü kapsamında hem farkındalığı artıralım, hekim olarak burada bize başvuran halka gerekli bilgileri verelim diye bulunuyoruz' dedi.