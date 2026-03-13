TRABZON (İGFA) -Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ramazan Sohbetleri' programının konuğu olan İlahiyatçı Yazar Muhammed Yazıcı, Müslümanların birlik olması gerektiğini ifade ederek, 'Ümitsiz, geleceği karartan sözlerin bizde yeri yok. Gelecek bizim olacak inşallah ama fedakarlık yapacak bir nesle ihtiyacımız var' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayına özel hazırladığı etkinlikler vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Ramazan Sohbetleri' programında İlahiyatçı Yazar Muhammed Yazıcı, 'İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli: Sahabe' başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Yazıcı, 'Allah Resulü'nün davasının en önde geleni, ona sahip çıkanı sahabelerdir. Sahabenin gösterdiği fedakarlığın dünyada emsalini göstermek mümkün değil. Yaşadıkları hayat, akılla idrak edilmeye müsait değil. Peygamberimizin (S.A.V.) mübarek sözleri sahabede hayat buluyor. Peygamberimizin bütün hususiyetlerinin parçalar halinde sahabeye dağıtıldığını görüyoruz. Her bir sahabe bir yönüyle öne çıkmıştır. Sahabeler Resulullah'ın aynalarıdır. Hepsini topladığınızda Hz. Peygamberimizi görürsünüz' dedi.

MÜSLÜMANCA BİR TOPLULUK OLUŞTURMA YÖNÜNDE ZAAFIMIZ VAR

Yazıcı, şöyle konuştu: 'Bugün her zamankinden çok onların örnekliğine ihtiyacımız var. Çünkü, hepimiz Müslümanımız ama Müslümanca bir topluluk oluşturma yönünde zaafımız var. 1,5 milyar nüfusumuz var ama 5 milyonluk bir Yahudi'nin elinde, kontrolü altında, onun zilleti içinde yaşıyoruz. Demek ki, sayımız kaça ulaşırsa ulaşsın, eğer sahabe kıvamında bir topluluk olmayı başaramadıysan onların elinde zillet içinde yaşamak zorundasın. Bugün ihtiyacımız olan sahabe kıvamıdır. Sahabeyi öne çıkaran iki şey vardı: fedakarlıkları ve adanmışlıkları.'

5 MİLYONLUK İSRAİL MÜSLÜMANLARA MEYDAN OKUYOR

Herkesin bireysel menfaatlerini düşündüğü bir topluluğun güçsüz, bölük pörçük olacağına dikkati çeken Yazıcı, 'Herkesin sadece menfaati için yaşadığı bir yerde bir topluluk olmaz. Bölük pörçük ve güçsüz bir dünya olur. İşte İslam dünyası kardeşlerim. İçinde bulunduğumuz hal bu. O yüzden beş milyonluk İsrail, Müslümanlara meydan okuyor. Bu durum ben de varım diyebilen, ilk önce kendi ahlakını düzelten, fedakar neslin yetişmesiyle, sahabe gibi bir topluluğun meydana çıkmasıyla ancak düzelecek' diye konuştu.