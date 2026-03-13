KÜTAHYA (İGFA) - Macaristan'ın Özgürlük Savaşı'nın 178. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya Valiliği tarafından anma programı düzenlendi.

Kütahya'da 1982 yılından bu yana ziyarete açık olan Kossuth Müzesi'nde (Macar Evi) gerçekleştirilen programa Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral ile il protokolü üyeleri ve davetliler katıldı.

Lajos Kossuth Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda Türkiye ve Macaristan milli marşları okundu. Tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci yaptığı konuşmada, 1848-1849 Macar İhtilali'nin bir milletin özgürlüğe olan inancını ve bağımsız yaşama iradesini güçlü şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Kahveci, aradan geçen yıllara rağmen özgürlük idealinin önemini koruduğunu ifade etti.

Kütahya'nın Macar özgürlük hareketinin önemli isimlerinden Lajos Kossuth ve beraberindekilere 1850-1851 yıllarında ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kahveci, bunun iki millet arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduğunu söyledi. Türk milletinin tarih boyunca mazlumlara kapısını kapatmayan bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayan Kahveci, Kütahya'nın bu yönüyle insanlık tarihinin önemli hatıralarından birine ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin tarih boyunca karşılıklı saygı ve dostluk temelinde geliştiğini belirten Kahveci, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültür, eğitim, bilim ve ekonomi gibi pek çok alanda güçlenerek devam ettiğini ifade etti. Kahveci ayrıca son yıllarda ilişkilerin 'geliştirilmiş stratejik ortaklık' seviyesine yükseltilmesinin bu bağın önemli bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Programda Macar halkının özgürlük mücadelesi anılırken, Lajos Kossuth ve bağımsızlık uğruna mücadele eden tüm kahramanlar rahmet ve saygıyla yad edildi