DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Sümer Mahallesi'nde başlattığı 'Kentsel Konfor' çalışmaları kapsamında, Çal Caddesi'nin ardından bölgenin önemli ulaşım arterlerinden biri olan 25. Cadde'nin ilk etabı yenilenerek trafiğe açıldı. Yol çizgilerinin de tamamlandığı caddenin ikinci etabının bitirilmesiyle bölgenin modern bir ulaşım ağına kavuşması hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yakından takip ettiği çalışmalar, bin 290 metre uzunluğundaki güzergahta gerçekleştirildi. PMT serimi ile güçlendirilen zemin üzerine toplam 14 bin metrekare sıcak asfalt serilirken, gidiş-geliş 14 metre genişliğindeki yol araç trafiğini daha akıcı hale getirdi.

Yayaların güvenliği için caddede 3 metre genişliğinde kaldırımlar oluşturulurken, 6 bin 500 metrekare estetik parke döşemesi yapıldı. Ulaşım Dairesi ekiplerince çekilen yol çizgileri ise hem gece görüşünü artırdı hem de caddeye düzenli bir görünüm kazandırdı.

Caddenin hizmete açılmasıyla birlikte Sümer Mahallesi üzerindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalması bekleniyor. Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için iki etap halinde planlanan üstyapı çalışmalarında ikinci etap çalışmalarına da başlandı. Bu bölümün tamamlanmasıyla birlikte toplamda 26 bin 700 metrekare asfalt serimi ve 9 bin metrekare parke imalatının hayata geçirilmesi hedefleniyor.



'Sümer Mahallesi Denizli'nin vitrini oluyor'



Çalışmaları yerinde inceleyen ve esnaf ile vatandaşlarla sohbet eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kent genelinde ulaşım konforunu artırmaya devam ettiklerini söyledi.

'Söz verdiğimiz gibi Denizli'nin her sokağında konforu ve güvenliği standart hale getiriyoruz' diyen Başkan Çavuşoğlu, 'Çal Caddesi ile başlattığımız dönüşüm, 25. Cadde'nin tamamlanmasıyla Sümer Mahallesi'ne yeni bir kimlik kazandıracak. Amacımız sadece yol yapmak değil; vatandaşlarımızın evlerine giderken huzur duyacağı, yayaların ve sürücülerin güvenle hareket edebileceği bir altyapı oluşturmak. Denizli'nin ulaşım kalitesini Avrupa standartlarının üzerine çıkarmaya kararlıyız' ifadelerini kullandı.