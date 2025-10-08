Kırıkkale'de düzenlenen 18. Anadolu Spor Ödülleri programında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yılın En İyi Belediye Başkanı seçildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye'de Ulusal Spor Ödülleri kategorisinde 18 yıldır aralıksız düzenlenen program birçok meslek grup temsilcilerini bir araya getirirken, Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz'ün destekleriyle gerçekleştirilmesi programa ayrı bir renk ve değer kattığı bildirildi.

Spor marka değerinin bütün Türkiye'ye yayılması ve teşvik edilerek genç kuşaklara aktarılması manasında önemli bir yere sahip olan ve her meslek grubundan temsilcileri 'Spor' çatısı altında birleştiren organizasyon katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Yapılan konuşmaların ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya 'Yılın İl Belediye Başkanı' ödülü takdim edildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı program kapsamında yaptığı konuşmada 'Biz Nevşehir Belediyesi olarak amatör branşlarda çok iyiyiz. Türkiye 1. Liginde bulunan Sutopu ve Avrupa Şampiyonu Süper Lig Hokey takımımız onlardan birkaç tanesi. Büyük takımlarda var olan spor yapan evlatlarımız vardı Nevşehirli çocuklarımız vardı. Atletizmde Fenerbahçeli çocuklarımız vardı, onların tamamını Nevşehir Belediyesi Spor Kulübümüze transfer ettik. Bu duruma çok önem veriyoruz ve iyi de bir ekibimiz var. İnşallah bu bölgenin evlatlarını özellikle İç Anadolu'nun benim ifademle kavruk yüzlü buğday tenli evlatlarımızın oldukları her noktada bizler de hep varız' diye konuştu.

Diğer taraftan siyasetçi, iş insanları, akademisyenler, stk temsilcileri, kurum müdürleri, spor yöneticileri ve gazetecilerden oluşan 40 kişilik jüri üyeleri tarafından organize edilen '18. Anadolu Spor Ödülleri' programında 17 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.