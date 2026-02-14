Bağımlılıkla mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından belirlenen strateji çerçevesinde Bilecik genelinde sürdürülen denetimler Pazaryeri ilçesinde de aralıksız devam ediyor.

PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri'nde faaliyet gösteren kahvehanelerde kapalı alanlarda tütün ve tütün mamulleri kullanımına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimler, Sağlık Bakanlığı ile İlçe Emniyet Amirliği koordinasyonunda yapıldı.

Ekipler, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını titizlikle kontrol etti. İşletmeler tek tek gezilerek hem işletme sahiplerine hem de vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Emniyet ve Sağlık Ekipleri Sahadaydı

Denetimlere İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul da katılarak çalışmaları yerinde takip etti. Polis memurlarının yanı sıra, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü Tütün Birimi ekipleri de denetimlerde aktif görev aldı.

Yetkililer, kapalı alanlarda sigara kullanımının yalnızca yasa ihlali olmadığını, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden ciddi bir risk unsuru olduğunu vurguladı. Dumansız hava sahasının korunmasının özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

'Denetimler Kararlılıkla Sürecek'

İl genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının artarak devam edeceği belirtilirken, kapalı alanlarda sigara yasağına uymayan işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Pazaryeri'nde gerçekleştirilen bu denetimlerle hem yasal düzenlemelerin uygulanması hem de toplum sağlığının korunması adına önemli bir adım atılmış oldu. Yetkililer, vatandaşlardan da kurallara hassasiyetle uymalarını ve ihlalleri ilgili birimlere bildirmelerini istedi.