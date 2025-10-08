Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları ve 360 kilometrelik yol rotaları ile Erciyes, dünya çapında bir spor turizmi merkezi haline geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin, 'Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri' unvanı, kentteki spor kültürünün her geçen gün daha da güçlendiğinin bir göstergesi haline gelirken; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde hayata geçirilen spor projeleri, Kayseri'yi sadece Türkiye'de değil, dünyada da sporun merkezi hâline getirmeye yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları ve Antrenman Kampları projesi, hem spor altyapısını güçlendiriyor hem de turizme katkı sağlıyor. 1.100- 2.200 metre aralığında yapılan antrenman imkânları, dünyanın dört bir yanından profesyonel takımların ve sporcuların Kayseri'yi tercih etmesini sağlıyor.

Erciyes Dağı etrafında oluşturulan 360 kilometrelik yol bisikleti antrenman ve yarış rotaları, Kayseri'nin spor turizmi potansiyelini arttıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu yollar, Hacılar, Talas, Kocasinan, Melikgazi, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu, Tomarza, Özvatan, Sarıoğlan, Bünyan gibi ilçeleri kapsayarak hem bölgenin tarihi ve zengin doğal güzelliklerini hem de yüksek kaliteli asfalt parkurlarını sporculara sunuyor.

Erciyes Yol ve Dağ Bisikleti Yarışlarının güzergâhları, özellikle Kayseri'nin tüm ilçelerinden geçerek bölgeleri ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarının önemli duraklarından biri hâline getiriyor. Yarışların start ve finiş noktalarına ev sahipliği yapan ilçelerin tanıtımına katkı sunan bu organizasyonlar, Kayseri'nin spor turizmindeki değerini daha da arttırıyor.

Erciyes, sahip olduğu yüksek irtifa antrenman altyapısı ve uluslararası standartlardaki yarış rotalarıyla, bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. Şimdiye kadar da 170'e yakın ulusal ve uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yaptı. Bu projeler, sporcuların performanslarını zirveye taşımasına katkı sağlarken, şehri de spor turizminin cazibe merkezlerinden biri hâline getiriyor.

Erciyes A.Ş. tarafından yürütülen Yüksek İrtifa Bisiklet Kampları, aynı zamanda şehrin ekonomik kalkınmasına da doğrudan katkı sağlıyor. Bisiklet sporunun yaygınlaşması ve turizm potansiyelinin güçlenmesiyle birlikte Kayseri, sporcuların gelişimlerini en üst seviyeye çıkarabilecekleri bir destinasyon olarak dünya genelinde daha fazla tanınacak.