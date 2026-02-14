Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Ayvalı Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar alanında tezgâhları tek tek gezen Özarslan, hem esnafın talep ve önerilerini dinledi.

ANKARA (İGFA) - Başkan Özarslan, yaklaşan Ramazan dolayısıyla vatandaş ve esnafın Ramazan ayını da tebrik etti. Ziyaret, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

'Talepleri bire bir dinliyoruz'

Vatandaşların ilettiği talepleri not alan Başkan Mesut Özarslan, çözüm odaklı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmalarda, Keçiören'de hayata geçirilen hizmetlere güçlü destek verildiğini ifade eden Özarslan, ilçenin birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir kent kimliği kazandığını vurguladı. Keçiörenlilerle bir arada olmaktan ve vatandaşlarla iç içe bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Özarslan, 'Biz, birlikte güçlü, bağları sarsılmaz, kocaman Keçiören ailesiyiz. Hiç kimseyi ayırmadan hizmet ediyoruz.' dedi. Sahada kurulan birebir temas sayesinde talepleri doğrudan dinleme ve not alma imkânı bulduklarını da belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, bu ziyaretlerin belediye çalışmalarının ihtiyaçlara göre şekillendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

'Her zaman arkandayız'

Ayvalı Semt Pazarı'ndaki mahalle sakinleri, belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Özarslan'a desteklerini şu sözlerle ifade etti: 'Sen vicdanlı, merhametli bir vatan evladısın. Biz seni çok seviyoruz. Dik dur, sonuna kadar arkandayız.'