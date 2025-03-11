Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya’da depremzede vatandaşlar ve çocukları için gelenekleri yaşattığı Ramazan Panayırı 2 Nisan’a kadar açık olacak.ANKARA (İGFA) - Deprem bölgesinde ailelere ve çocuklara huzurlu bir ortamda Ramazan heyecanını yaşatmak isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu yıl da birbirinden farklı etkinlikler sürüyor.

Geleneksel Ramazan lezzetleri, Türk sanatları, meddah gösterileri, gölge oyunu, atölyeler, dinletiler ve söyleşilerin yer aldığı 6 Mart'ta açılışı yapılan Ramazan Panayırı'nda etkinlikelr 2 Nisan’a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 ildeki panayırlardan görüntüleri "Ramazan’ın ruhu, neşesi bu panayırda. Ramazan Panayırı’mız çocuklarımızın hiç unutmayacağı hatıralardan olacak" mesajıyla paylaştı.

4 ilde 133 kişinin görev aldığı Ramazan Panayırları hafta içi 18.30-22.30, hafta sonu 14.30-22.30 saatleri arasında açık olacak.