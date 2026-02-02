Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Merkez ve taşra birimlerinin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla toplantı düzenledi. Genel Müdür Ahmet Güldal, stokların korunması ve kurumsal aidiyetin önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Merkez ve Taşra Birimleri Koordinasyon Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez ve taşra teşkilat yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmasında TMO'nun faaliyet alanındaki tüm ürünler değerlendirildi. Ahmet Güldal, milli servet niteliğindeki stokların korunmasında gösterilecek hassasiyetin kritik önemini vurguladı. Toplantıda ayrıca, kurumun son yıllarda gerçekleştirdiği personel alımlarının kurumsal aidiyeti güçlendirdiği ve uyum süreçlerini desteklediği belirtildi. Birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktardı ve tüm işyerlerinde detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, Genel Müdür Ahmet Güldal'ın personelin çalışmalarına teşekkür etmesi ve başarı dileklerini iletmesi ile tamamlandı. Birim amirleri aracılığıyla tüm teşkilata selamlar iletildi ve toplantı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.