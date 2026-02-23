Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 Ramazan Etkinlikleri kapsamında Grup Tillo, ilahi dinletisiyle Malatyalıları mest etti. Konseri izleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayının ruhuna ve manevi iklimine uygun etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Sanat Merkezi'nde Grup Tillo ilahi konseri verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşi Sevgi Er ile birlikte konseri büyük bir beğeniyle dinledi.

Konserin sonunda sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Er, konseri büyük bir keyifle izlediklerini ifade ederek, 'Canlı canlı dinlediğimiz bu nameler, bu ilahiler gönüllerimizi yumuşattı, kalplerimize huzur verdi' dedi.

Malatya'da Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak birçok etkinlik düzenlediklerini dile getiren Başkan Er, 'Ramazan ayı, hepinizin bildiği gibi sadece aç kalmak değildir. Ramazan; gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin pekiştiği, paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı mübarek bir aydır. Biz de inşallah bu güzel ortamları Malatya'mızda daha da yaygınlaştıracağız.

Malatya'da Ramazan'ı, geleneğine ve ruhuna uygun şekilde yaşatmak istiyoruz. Sokaklarımızda, caddelerimizde, mahallelerimizde Ramazan'ın bereketi hissedilsin; şehrimiz Ramazan'ı canlı canlı yaşasın istiyoruz. Şehrimizde dört ayrı noktada iftar sofralarımız var. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizi bu sofralara davet ediyoruz. Ayrıca, şehrimizin çeşitli yerlerinde Ramazan ruhuna uygun etkinliklerle bu manevi iklimi hep birlikte hissetmeye gayret ediyoruz' diye konuştu.