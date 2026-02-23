Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerel belediye, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki şehitliklerde kapsamlı bakım ve peyzaj düzenlemesi yaparak ziyaretçilere huzurlu bir ortam sundu.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde şehitlerin hatıralarını yaşatma çalışmalarını sürdürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Eski Mezarlık'ta bulunan şehitlikte kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında şehit kabirlerinin çevresinde temizlik ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı, mevsimlik çiçekler dikilerek alanın estetik görünümü güçlendirildi. Bu sayede vatandaşların ziyaret edebileceği bakımlı ve huzurlu bir ortam oluşturuldu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, 'Yıl boyunca şehitliklerimizde bakım ve düzenleme çalışmalarımız devam edecek. Ramazan ayı vesilesiyle yapılan bu çalışmalar, manevi değerlerimizin güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor' dedi.