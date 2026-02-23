Antalya Kemer'deki Rai Premium Tekirova Otel'de Efesus Stone'un doğal taşları kullanıldı. Spa, hamam ve restoranlarda Marmara, Afyon beyazı, NeroMarquina, Carrara mermeri ve Gümüş Traverten tercih edildi. Rai Otelleri ile Efesus Stone iş birliği devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova'da konumlanan Rai Premium Tekirova Otel'in spa, hamam, restoran alanlarında ve otelin genel mimari kurgusunda geniş bir kullanım alanı buldu, Efesus Stone'un doğal taş koleksiyonlarıyla hayata geçirilen kapsamlı uygulamalar dikkat çekiyor. Proje kapsamında farklı mermer ve traverten türleri, mekânın mimari karakteriyle bütünleşecek şekilde kullanıldı.

SPA VE HAMAM ALANLARINDA ÖZEL TASARIM MERMER UYGULAMALARI

Projenin hamam bölümünde kullanılan Marmara Beyaz Mermer ve Marmara Sperenza Mermeri, Efesus Stone'un Marmara Adası'ndaki ocağından temin ediliyor. Doğal damar yapısı ve homojen yüzey karakteriyle öne çıkan bu mermerler, hamam mimarisinde güçlü bir zemin oluşturdu.

Hamam alanında ayrıca, Efesus Stone'un Afyon ocağından çıkarılan Afyon Beyaz Mermer (Arcobelano) kullanıldı. Kontrast etkisi oluşturmak amacıyla projede NeroMarquina Mermer de tercih edildi. Zemin ve merkez alanlarda uygulanan özel waterjet desen çalışmaları, geleneksel hamam estetiğini çağdaş detaylarla buluşturdu.

Afyon Beyaz Mermerin patlatma yüzey uygulaması ise spa bölümünde doğal taşın dokusal etkisini ön plana çıkararak mekâna derinlik kazandırdı. Göbek taşı ve merkez kompozisyonlarda kullanılan özel kesim detaylar, projede işçilik kalitesini öne çıkaran unsurlar arasında yer aldı.

RESTORAN ALANLARINDA CARRARA VE GÜMÜŞ TRAVERTEN

Rai Premium Tekirova'nın restoran bölümünde tezgah uygulamalarında Carrara mermeri kullanıldı. Bunun yanı sıra bistro alanı ve otelin farklı iç mekânlarında da Carrara mermer kullanılarak tasarım bütünlüğü sağlandı. Açık renkli zemini ve zarif damar yapısıyla öne çıkan Carrara, yeme-içme alanlarında ferah ve dengeli bir atmosfer oluşturdu.

Açık restoran alanında yer alan masa uygulamalarında ise, Efesus Stone'un kendi Gümüş Traverten ocağından temin edilen traverten tercih edildi. Doğal dokusu ve sıcak tonlarıyla Gümüş traverten, dış mekân konseptiyle uyumlu bir bütünlük sağladı.

Otel odalarının lavabo uygulamalarında da Efesus Stone koleksiyonları kullanıldı. Böylece doğal taş kullanımı yalnızca belirli alanlarla sınırlı kalmayarak, otelin genel tasarım dili içerisinde süreklilik gösteren bütüncül bir yaklaşım ortaya koydu.

UZUN SOLUKLU İŞ BİRLİĞİ

Rai Otelleri ile Efesus Stone arasındaki iş birliği uzun yıllara dayanıyor. Bu süreklilik, projelerde malzeme kalitesinin yanı sıra tasarım uyumu ve uygulama hassasiyetinin de sürdürülebilir bir anlayışla ele alındığını gösteriyor.

Aynı grup bünyesinde yer alan Rai Foresta Tekirova Otel'in restoran, hamam ve spa alanlarında da Efesus Stone'un farklı doğal taş koleksiyonları tercih ediliyor. Bu durum, markanın resort ölçeğindeki projelerde güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlandığını ortaya koyuyor.

Rai Premium Tekirova'daki bu kapsamlı doğal taş uygulaması, resort ölçeğinde mermer ve travertenin estetik ve fonksiyonel potansiyelini bütüncül bir mimari yaklaşımla ortaya koyan referans projeler arasında yer alıyor.