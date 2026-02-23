Antalya Büyükşehir Belediyesi diyetisyeni İpek Öztaş, Ramazan ayında değişen beslenme düzenine sağlıklı uyum sağlamanın yollarını anlattı.

ANTALYA (İGFA) - Sahur ve iftarda dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Öztaş, yavaş ve kontrollü yemenin sindirim sistemi için kritik olduğunu vurguladı.

SAHUR ENERJİYİ KORUYOR

Öztaş, sahurun gün boyu enerjiyi yüksek tutmak için önemli olduğunu belirterek, tam buğday ekmeği, sebzeler, peynir, yumurta ve yoğurt gibi protein kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Ceviz ve badem gibi sağlıklı yağların ise tokluk süresini uzattığını ifade etti.

İFTARDA DENGELİ TABAK ÖNERİSİ

İftara hurmayla başlanmasının doğru bir tercih olduğunu belirten Öztaş, suyun yavaş tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Çorbayla başlanıp kısa bir ara verildikten sonra protein, tam tahıllar ve sebzelerden oluşan dengeli bir tabak hazırlanması gerektiğini söyledi. Aşırı yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini de ekledi.

YAVAŞ YEMEK VE HAREKET ÖNEMLİ

Hızlı yemenin şişkinlik ve hazımsızlığa yol açabileceğini belirten Öztaş, lokmaların iyice çiğnenmesi ve yavaş yenmesi gerektiğini ifade etti.

Günlük en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğini söyleyen Öztaş, iftar sonrası yapılacak hafif yürüyüşlerin sindirimi desteklediğini, ağır egzersizlerden ise kaçınılması gerektiğini vurguladı.