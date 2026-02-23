Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından yapımına başlanan ve kaba inşaatları tamamlanan afet konutları ile hak sahibi vatandaşların görüntülerini paylaştı

ANKARA (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve her ikisi de 6,1 büyüklüğünde olan depremler, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köylerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açmıştı.

Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'ya giderek depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü vermişti.

Bakan Kurum, Sındırgı'da kaba inşaatları biten yeni evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Yeni bir yuva, yeni bir hayat' diyen Leyla kardeşimizin heyecanı, 'Devlet bir baba' diyen Cemal abimizin güveni: Hepsi bizim yol haritamız. Bir söz verdik, sözümüzü tutacağız. Sındırgı'da ocaklar yeniden tütecek, her aile sıcak yuvasına kavuşacak' mesajını verdi.

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Fatma Kartal depremin neden olduğu yıkımı, 'Arkama döndüm, bir baktım, ev dörde bölünmüş' sözleriyle anlattı.