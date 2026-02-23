Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için yol yatırımlarını sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda kısa süre öncesinde Perşembe ilçesi Düz Mahalle'de başlatılan 1,1 kilometrelik beton yol çalışması tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Perşembe TOKİ konutlarını ilçe merkezine bağlayan ve aynı zamanda Babalı Mahallesi'ne ulaşım sağlayan güzergâh beton yol standardına yükseltildi.

Yapılan çalışma ile hem ulaşım güvenliği artırıldı hem de vatandaşların konforlu bir yol kullanması sağlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Düz Mahalle başta olmak üzere çevre mahallelerin ulaşımında önemli bir rahatlama yaşandı. Özellikle kış aylarında yaşanan çamur ve yaz aylarında oluşan toz sorunu da ortadan kaldırılmış oldu.

Düz Mahalle Muhtarı Olgun Gümüş ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

'Yolumuz betona kavuşmadan önce gerçekten çok kötü durumdaydı. Toz ve çamur içerisindeydik. Şimdi çok güzel bir yolumuz oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler'e ve emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum.'

Ordu Büyükşehir Belediyesi imarlı alanların yanı sıra kırsal mahallelerde yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yol yatırımlarını planlı şekilde sürdürmeye devam edecek.