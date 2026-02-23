Akıllı şehirler ve yangın güvenliği alanındaki teknik eserleriyle tanınan Necmi Özdemir'in köşe yazılarından derlenen ikinci kitabı '50'de İKİ' yayımlandı. Dört kitaptan oluşacak özel serinin ikinci halkası olan eser, toplumsal sorumluluk vurgusuyla dikkat çekiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Akademik çalışmalarıyla bilinen Necmi Özdemir, teknik yayınlarının ardından toplumsal içerikli eserlerine bir yenisini ekledi. Özdemir'in köşe yazılarından derlenen ve '50'de :' başlığıyla planlanan özel serinin ikinci kitabı '50'de İKİ' baskıdan çıktı.

Toplam dört kitaptan oluşması planlanan serinin, '50'de DÖRT' adlı eserle tamamlanacağı bildirildi. Özdemir, kitapta yer alan yazıların şehir, vicdan, emanet, adalet ve toplumsal sorumluluk ekseninde kaleme alındığını ifade etti.

Eserlerinin ticari amaçla satışa sunulmadığını belirten Özdemir, kitabı beğenenlerin isterlerse Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören vakıf, şehit ve gazi çocukları için bağış yapabileceklerini kaydetti.

6 teknik kitabın ardından yayımlanan 8'inci çalışmasıyla Necmi Özdemir, akademik üretimin yanı sıra toplumsal hafızaya katkı sunmayı sürdürüyor. '50'de' serisi, yalnızca bir yaş dönemi değil; birikim, sorumluluk ve topluma karşı duyulan borç bilincinin ifadesi olarak öne çıkıyor.