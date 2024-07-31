İSTANBUL (İGFA) - Rahmi M. Koç Müzesi eşsiz atmosferinde uzman eğitmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında farklı deneyimler yaşayan çocuklar bilim ve sanat dünyasına adım atıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde çocuklar ve veliler için düzenlenen eğlenceli ve öğretici “Hafta Sonu Eğitim Atölyeleri” ağustos ayında da birbirinden renkli programlarla sürüyor. Müzenin eşsiz atmosferinde uzman eğitmenleri rehberliğinde gerçekleştirilen sanat ve bilim atölyelerinde farklı deneyimler yaşayan çocuklar bazen bir heykeltıraş, bazen bir ressam, bazen bir denizci hatta bazen bir pilot olma fırsatı buluyor.

5-12 yaş grubundaki çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel ve dil gelişimlerine katkıda bulunmak, hayal güçlerini ve yaratıcılıkların geliştirmek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat vermek amacıyla düzenlenen atölye çalışmaları çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine, el becerilerini artırmalarına ve yeni ilgi alanları keşfetmelerine yardımcı oluyor. Çocuklar, keyifli ve öğretici bir günün ardından atölyede yaptıkları ürünlerle evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen Fenerbahçe Vapuru’nda Faber Castell RMKM Eğitim Atölyesi’nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarının ağustos ayı programı şu şekilde:

1 Ağustos Perşembe: Bak Şu Konuşan Heykellere / Sanat Atölyesi (7-9 yaş)

3 Ağustos Cumartesi: Yelken Seyri / Aile & Çocuk Etkinliği (8-12 yaş)

6 Ağustos Salı: Bugün Parmaklarım Fırçalarım / Sanat Atölyesi (5-7 yaş)

8 Ağustos Perşembe: Klorofil Demeyi / Doğa Atölyesi (9-12 yaş)

10 Ağustos Cumartesi: Müzede Bilgi Avı / Aile & Çocuk Etkinliği (7-12 yaş)

13 Ağustos Salı: Deniz Kabuğundan Tasarımlar / Doğa Atölyesi (7-9 yaş)

15 Ağustos Perşembe: Bak Şu Konuşan Heykellere / Sanat Atölyesi (6-8 yaş)

17 Ağustos Cumartesi: Müzede Bilgi Avı / Aile & Çocuk Etkinliği (7-12 yaş)

20 Ağustos Salı: Moda Tramvayı / Ulaşım Atölyesi (5-7 yaş)

22 Ağustos Perşembe: Kuş Evi / Ahşap Atölyesi (5-7 yaş)

24 Ağustos Cumartesi: Yelken Seyri / Aile & Çocuk Etkinliği (8-12 yaş)

31 Ağustos Cumartesi: Müzede Bilgi Avı / Aile & Çocuk Etkinliği (7-12 yaş)