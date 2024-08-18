Prostatın iyi huylu büyümesi, genellikle 50 yaş sonrası ortaya çıkan altta yatan nedenlerini henüz tam olarak bilemediğimiz bir hastalıktır. İyi huylu prostat büyümesi, prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırması nedeniyle idrar yapma sorunları yol açmaktadır.İSTANBUL (İGFA) - Prostat büyümesinde başlıca cerrahi tedavi yöntemlerine İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Üroloji bölümünden Doç. Dr. Mehmet Kaba dikkat çekti.

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde birinci tedavi yöntemi medikal tedavi olmalıdır. İlaç tedavine yanıt vermeyen veya ilacın yetersiz kaldığı durumlarda ya da ilacı yan etkileri nedeniyle kullanamayan hastalara cerrahi tedavi işlemi yapılabilir. Bunun yanında prostat büyümesinden kaynaklı mesane taşı oluşan, tekrarlayan sonda takılan, tekrarlayan prostata bağlı kanamaları olan hastalara ve prostat kaynaklı sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalarda da cerrahi işlem planlaması yapılmalıdır.

Rezeksiyon (kazıma), enükleasyon (içini boşaltmak), vaporizasyon (buharlaştırma), ablasyon (yakma) prensipleri ile tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerden başlıcalarını Doç. Dr. Mehmet Kaba sizler için sıraladı.

AÇIK PROSTATEKTOMİ

Transüretral rezeksiyon (TUR), genellikle plazmakinetik enerji uygulanır.

Lazer vaporizasyon, KTP (Greenlight) ile uygulanır.

Ablatif tedaviler Rezum gibi tekniklerle uygulanır.

Lazer enükleasyon, Holmium (HoLEP),thulium (ThuLEP) lazerler ile uygulanabilir.

AÇIK PROSTAT AMELİYATI

İyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda açık yöntemle prostat içinin boşaltılması ilk uygulanan cerrahi yöntemdir. Ameliyat esnasında fazla kanamaya neden olması ve sonrasında uzun yatış süresi gerektirmesi olsa da 80-100 gr’dan büyük iyi huylu prostat büyümesi olan hastalarda kullanılmaya devam etmektedir.