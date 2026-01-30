İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu, iki kent arasındaki sivil toplum dayanışmasını artırmak amacıyla Manisalı Dernekler Federasyonu'nu (MANİSA-FED) ziyaret etti. Görüşmede ortak projeler ve yerel demokrasi vurgusu öne çıktı.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Manisa ile İzmir arasındaki sivil toplum iş birliğini güçlendirmek amacıyla Manisalı Dernekler Federasyonu'na (MANİSA-FED) ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, kent konseyleri arasındaki iş birliğinin daha aktif hale getirilmesi ve ortak sosyal projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, İzmir-Manisa hattında kurulacak ortak çalışma ağlarının yerel demokrasi ve sivil toplumun güçlendirilmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, iki kent arasında dayanışmanın artırılması yönünde ortak irade ortaya kondu.

'SEN BEN YOK, BİZ VARIZ' MESAJI

Ziyaret sırasında konuşan MANİSA-FED yetkilileri, 'Sen ben yok, biz varız' anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, İzmir ve Manisa arasındaki sivil toplum dayanışmasının artarak süreceğini ifade etti. Federasyon yetkilileri, kent konseyleriyle birlikte yürütülecek her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Nazik ziyaret dolayısıyla İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür edilirken, ortak akıl ve dayanışma temelinde yürütülecek çalışmaların toplum yararına önemli kazanımlar sağlayacağı belirtildi.

İzmir Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise, MANİSA-FED'e ev sahipliği için teşekkür edilerek, iki kent arasındaki sivil toplum ilişkileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Ziyaret, İzmir ve Manisa arasında sivil toplum temelli projelerin artırılması, kültürel ve sosyal çalışmaların ortaklaşa yürütülmesi yönünde verilen kararlılık mesajlarıyla sona erdi. Kurulan bu güçlü diyalog, yerel demokrasi ve toplumsal dayanışma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.