CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, yeni eğitim yılının yüksek maliyetlerle başladığını belirterek 'Parasız eğitim, yalnızca okul kapısından ücretsiz girmek değildir' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2026-2027 eğitim-öğretim yılıyla birlikte artan okul masraflarına ve eğitimde fırsat eşitsizliğine dikkat çekti.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın eğitim emekçisinin yeni eğitim yılına başladığını hatırlatan Kılıç, birçok ailenin okul ziliyle birlikte geçim kaygısı yaşamaya başladığını söyledi. Velilerin beslenme çantası, servis ücreti, kırtasiye ve kıyafet giderleriyle baş etmeye çalıştığını ifade eden Kılıç, 'Bir çocuğun çantası dolsun diye evin mutfağı boşalıyor' dedi.

'SERVİS MALİYETİ 77 BİN LİRAYI AŞIYOR'

Kılıç, bu yıl bir ilkokul öğrencisinin uzun mesafe servisle okula başlamasının maliyetinin 77 bin 559 liraya ulaştığını belirterek, asgari ücretli ve emekli ailelerin eğitim masraflarını karşılamakta büyük zorluk yaşadığını savundu. Lise düzeyinde bu maliyetin 81 bin lirayı aştığını da dile getirdi. Devlet okullarında velilerden bağış adı altında para istendiğini öne süren Kılıç, temizlik, güvenlik ve bakım-onarım yükünün de ailelerin sırtına bırakıldığını söyledi. 'Devletin görevini velinin cebine bırakarak parasız eğitimden söz edemezsiniz' ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİK RANT DEĞİL, EĞİTİM OLMALI'

Eğitim bütçesi ile faiz giderlerini karşılaştıran Kılıç, faize ayrılan kaynağın Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden daha yüksek olduğunu iddia ederek, önceliğin çocuklar değil faiz ve rant düzeni olduğunu savundu. Ücretsiz okul yemeği, temiz içme suyu, kırtasiye desteği, servis yardımı ve kadrolu güvenlik personeli gibi uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Kılıç, öğretmen atamalarında da mülakatın kaldırılması ve liyakatin esas alınması çağrısında bulundu.

CHP'li Kılıç, konuşmasının sonunda hiçbir çocuğun yoksulluğa ve mahrumiyete teslim edilmeyeceğini belirterek, CHP'nin laik, bilimsel, güvenli ve parasız eğitimi yeniden kuracağını ifade etti.