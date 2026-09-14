MHP İzmir İl Başkanlığı'nın 15. Olağan İl Kongresi, binlerce partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temasıyla düzenlenen kongrede mevcut İl Başkanı Veysel Şahin, delegelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - MHP İzmir İl Başkanlığı, 15. Olağan İl Kongresi'nde teşkilat mensupları ve gönüldaşlarıyla bir araya geldi. Balçova Kaya Termal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongrede salon ve çevresindeki yoğun katılım dikkat çekti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun da katıldığı kongrede; AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç ile siyasi parti ve teşkilat temsilcileri yer aldı.

VEYSEL ŞAHİN YENİDEN BAŞKAN

Tek aday olarak delegelerin karşısına çıkan mevcut İl Başkanı Veysel Şahin, yapılan seçim sonucunda yeniden MHP İzmir İl Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi. Kongrede yeni dönem il yönetimi, disiplin kurulu ve üst kurul delegeleri de belirlendi. Kongrede teşkilat mensuplarına seslenen Şahin, İzmir'in Milli Mücadele tarihindeki önemine dikkat çekerken, görev süresi boyunca teşkilatla birlikte verilen mücadele ve emeğin önemini vurguladı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE TAVİZ DEĞİLDİR'

Şahin'in konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de 'Terörsüz Türkiye' hedefi oldu. Şahin, bu sürecin taviz veya teslimiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Kongrenin ardından katılıma ilişkin değerlendirmede bulunan Şahin, teşkilat mensupları ve İzmirli gönüldaşlarına teşekkür ederek, 'Toyumuza katılan binlerce İzmirli gönüldaşımıza teşekkür ediyorum. İşte İzmir, işte teşkilat!' mesajını paylaştı. Yoğun katılımın damga vurduğu 15. Olağan İl Kongresi, MHP İzmir teşkilatı açısından yeni dönemin başlangıcı olurken, Veysel Şahin ve yeni yönetimin önümüzdeki süreçte İzmir genelindeki siyasi ve teşkilat çalışmalarına devam edeceği belirtildi.