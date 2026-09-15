AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Kesput Şeremetler Mahallesi'nde üreticilerle birlikte tarlaya girdi.

BALIKESİR (İGFA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Kepsut'un Şeremetler Mahallesinde gerçekleştirilen kapya biber hasadında çiftçilerle bir araya geldi. Hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve AK Parti Kepsut İlçe Başkanı İbrahim Özdemir ile birlikte katılan Canbey, üreticilerin talep ve beklentilerini dinledi. Tarlaya girerek çiftçilerle birlikte kapya biber toplayan Canbey, tarımsal üretimin hem Balıkesir hem de Türkiye açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

'ÇİFTÇİMİZ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR'

Canbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çiftçiyi ve üreticiyi merkeze alan politikaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. 'Çiftçimiz bizim baş tacımızdır. Toprağı işleyen, alın terini üretime dönüştüren üreticimizin emeği güçlü Türkiye'nin en önemli dayanaklarından biridir' diyen Milletvekili Canbey, sahada üreticilerin sesine kulak vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Balıkesir'in bereketli toprakları ve güçlü üretim kapasitesiyle tarımda önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Canbey, Şeremetler'de üreticilerle birlikte hasat yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu kaydetti. AK Partili Canbey, sezonun tüm üreticiler için bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, 'Toprağa emek veren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin, ürünlerini bereketli kılsın' dedi.