BURSA (İGFA) - Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan tematik seçkileri sanatseverlerle buluşturan Anadolu Sergileri'nin 2025 yılındaki son durağı, 20-21 Aralık'ta Bursa'nın İznik ilçesi oldu.

Osmanlı çini sanatının merkezlerinden İznik'teki İş Bankası şubesinde sergilenen 'Mavinin Sırları' seçkisinde Şerif Renkgörür, Şevket Dağ, Feyhaman Duran, Selahattin Teoman, Zeki Fındıkoğlu, Nazlı Ecevit, İbrahim Çallı, Melahat Üren, Söbütay Özer, Hulusi Mercan gibi sanatçılarımızın çini motiflerden ilham alan kompozisyonlarına Füreya Koral'ın üçlü yuvarlak panosu eşlik etti.

Renk, desen ve zarafetin buluştuğu estetik mirasımız çininin Türk resim sanatındaki yansımalarına odaklanan sergide, sanat tarihçisi ve eleştirmen Nazlı Pektaş eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Ziyaretçilerin büyük bir ilgiyle izlediği sergide çocuklara yönelik sanat atölyesi de düzenlendi.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan Anadolu Sergileri ilk altı ayında 6 bini aşkın sanatsevere ulaştı. İbrahim Çallı'nın eserlerini Çal ilçesindeki izleyicilerle buluşturan seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Hocalar ve Öğrenciler (Milas), Mavinin İzinde (Gelibolu), Büyük Zafer (Kocatepe), Aşina Yüzler (Antakya), Çarşı-Pazar (Midyat) ve Ege Havası (Edremit) gibi farklı seçkileri sanatseverlere sundu.

MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda Ödülleri ve İstanbul Marketing Awards platformlarının farklı kategorilerinde ödüllere layık görülen Anadolu Sergileri, 2026 yılında da ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

Anadolu Sergileri'nin Ocak ayındaki durağı Mersin'in Pozcu ilçesindeki Türkiye İş Bankası şubesi olacak.