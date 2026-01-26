Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Ocak ayı Kurul Toplantısı, 3'üncü dönem Kurul Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, başkanlık görevine ikinci kez seçildi.

ANKARA (İGFA) - YÖKAK Toplantı Salonunda tarihinde düzenlenen ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın başkanlık ettiği toplantıya Kurul Üyeleri Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. Hüseyin Ağır, Aşkın Tören, Gülden Banu Müderrisoğlu, Prof. Dr. Mesut Güner, Doç. Dr. Murat Sarğın, Cengiz Delibaş ile Öğrenci Üye Fatma Derya Arıkan katıldı.

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın Başkanlık görevine ikinci kez seçildiği toplantıda, Kurul Üyesi ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Bayındır ise YÖKAK Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin yaygınlaştırılması ve kurumsal kültürün bir parçası haline getirilmesi için değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini artan bir ivmeyle sürdürdüklerini belirtti. YÖKAK olarak yeni dönemde uluslararasılaşma çalışmalarına da hız vereceklerini aktaran Başkan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, bu kapsamda uluslararası iş birlikleri ve değerlendirme süreçleriyle Türkiye'nin yükseköğretim kalite güvencesi sisteminin görünürlüğünü ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni dönemin önemli bir diğer odak noktasının ise program akreditasyonu çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesi olacağını belirten YÖKAK Başkanı Kocabıçak, 'YÖKAK'ın yetkilendirdiği ve tanıdığı akreditasyon kuruluşlarının çalışmaları artık Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde girişte anahtar özelliği taşıması nedeniyle mercek altına alınacak. Bu kuruluşların faaliyetleri ve kapasitelerinin geliştirilmesi ve tanınırlıklarının artması için YÖKAK kendine düşen görevi yerine getirecek' dedi.

Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi alanında dünyadaki çatı kuruluşlarla iş birlikleri ve karşılıklı tanınırlık faaliyetleri aracılığıyla Türkiye'deki kalite güvencesi uygulamalarının güvenilirliğini ve görünürlüğünü artırma fırsatı bulduklarını ifade eden Kocabıçak, bu çalışmaların Türk yükseköğretim kurumlarının uluslararası ölçekte tanınırlığına ve rekabet gücüne önemli katkı sağladığına işaret etti.