Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i ziyaret ederek Osmanlı'nın kuruluş felsefesi ve bu toprakların tarihî mirasını gündeme taşıdı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, Bilecik Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Faik Oktay Sözer ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini ve bu coğrafyanın medeniyet inşasındaki rolünü değerlendirdi. Ziyarette, Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği dizilerde işlenen Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali ve Osmanlı'nın manevi temelleri üzerine kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Bilecik'in, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı topraklar olarak tarihî ve kültürel açıdan önemi vurgulandı.

Ziyaret sonrasında Mehmet Bozdağ ve Vali Sözer, Ertuğrul Gazi Türbesi ve Şeyh Edebali Külliyesi'ni ziyaret ederek dualar etti ve tarihi mirasa saygı gösterdi. Yetkililer, gerçekleştirilen ziyaretin Bilecik'in tarihî kimliğinin tanıtımı, kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu buluşma, Bilecik'in 'kuruluşun beşiği' olma vasfını bir kez daha hatırlattı.