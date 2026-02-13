Türkiye'de endokrin cerrahisini başlatan önemli isimlerden birisi olan Endokrin Cerrahisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Erol Düren, Bursa'da Doruk Sağlık Grubu'nda düzenlenen sempozyum ile anıldı.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından geçtiğimiz 23 Haziran 2025 yılında kaybettiğimiz Endokrin Cerrahisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Erol Düren, Bursa'da Doruk Sağlık Grubu'na bağlı Nilüfer Hastanesi'nde düzenlenen 'Prof.Dr. Erol Düren'i Anma Sempozyumu'nda anıldı.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği'nde 1952 yılında asistan olarak çalışmaya başlayan merhum Prof. Dr. Erol Düren, vefatına kadar olan 73 yıllık meslek hayatında sayısız önemli başarılara imza attı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Özel Hastaneler Platformu Başkanı olan Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, 'Türk Endokrin Cerrahisinin gelişmesinde sonsuz emekleri olan Prof. Dr. Erol Düren hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun manevi anısına yönelik düzenlediğimiz sempozyumda tiroid kanseri tedavisinde cerrahi ile endokrinoloji alanında son gelişmeleri alanında değerli hocalarımız ve doktorlarımızla birlikte ele aldık. Rahmetli Prof. Dr. Erol Düren hocamızın manevi anısına yönelik düzenlediğimiz bu anlamlı sempozyumun gerçekleşmesinde emeği olan Prof. Dr. Şehsuvar Gökgöz ve bilgi birikimiyle bizleri onurlandıran Prof. Dr. Mete Düren hocalarımız ile emeği geçen akademisyenlerimize, hekimlerimize ve konuklarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Prof. Dr. Erol Düren'i Anma Sempozyumu'nun ikinci konferasında 'Tiroidektomi Komplikasyonları' alanında oturum başkanlığını üstlenen Prof. Dr. Mete Düren, sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şehsuvar Gökgöz'ün oturum başkanlığını üstlendiği 'Endokrin Cerrahisi Öncesi-Sonrası ile Endokrin Uzmanı' konulu oturumda Prof. Dr. Soner Candar ile Prof. Dr. Özen Öz Gül konuşmacı olarak yer aldı.

Doruk Nilüfer Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Volkan Tümay ile Dr. Volkan Polatkan '2026 yılı Diferansiye Tiroid Kanserleri-Güncel Bilgiler' konusunu ele aldı. Prof. Dr. Mete Düren ile Dr. Serkan Teksöz de, '2026 yılı Medüller Tiroid Kanseri-Genetiği' oturumunda konuştu.

Endokrin Cerrahi ile Robotik Cerrahi konusunda Dr. Kazım Şenol ile Dr. Murat Özdemir görüşlerini paylaştı. Sempozyumun yedinci konferansında Dr. Uygar Demir ile Dr. Ömer Yalkın 'Endokrin Cerrahi ve Sinir Monitorizasyonu' alanında bilimsel görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.

Sempozyumun son konferansında konuşan oturum başkanı Prof.Dr. Mete Düren, Dr. Ayşen Akkurt Kocaeli ve Dr. Ömer Yalkın 'İnteraktif Olgu Tartışmaları' konusunu ele aldılar.

PROF. DR. EROL DÜREN KİMDİR?

1929 yılında İzmir de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor ve Cerrahpaşa Genel Cerrahi Kliniğinde uzman ve 1959 yılında doçent ve 1966 yılında profesör oldu.

Cerrahi eğitimim sırasında yeni gelişen endokrin cerrahisi konusuna özel ilgi duydu. 1957 yılında başasistanlığı sırasında British Councel'ın bursu ile bir yıl İngiltere de Sheffield Üniversitesi Endokrin Cerrahisi kliniğinde ve araştırma laboratuarında, 1961 ve 1964 de Almanya da Giessen Üniversitesi Cerrahi Kliniğinde, 1969 da Londra da Hammersmith Post graduate School da Profesör Selwyn Taylor'ın, 1971'de Cleveland da Crile Jr.'in yanında endokrin cerrahisinde çalıştı.



International Association of Endocrine Surgeons (IAES) ın üyesi ve yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Türkiye'den pek çok genç meslektaşının uluslararası değerdeki endokrin cerrahlarının yanında yetişmelerine yardımcı oldu. Orlo Clarck'ın Textbook of Endocrine Surgery adlı kitabında 'Recurrent Thyroıd Cancer 'bölümünü yazdı.

1974-1980 yılları arasında Edirne Tıp Fakültesi ve 1981'de Türk Cerrahi Derneği, 1990'da Eurosurgery, 2003'te European Academy of Surgical Sciences kurucu üyesi ve başkanları olarak çalıştı. 1974-1980 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği, Rektör yardımcılığı ve vekilliği yaptı.

Deutsche Geselschaft für Chirurgie'nin şeref Üyeliği, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina'nın üyeliği ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Liyakat nişanı verildi. Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya ulusal Cerrahi Derneklerinin Fahri Üyelikleri verildi.

2005 yılında Giessen Üniversitesi Fahri Doktorluk ünvanı verildi. 1994 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden emekli oldu. Dr.Mücella Düren ile evli olan Prof. Dr. Erol Düren'in kızı Dr.Phil.Ayşegül Franke, oğlu ise Prof. Dr.Mete Düren'dir.