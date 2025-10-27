Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Halk TV ve Sözcü TV yayınlarında yaptığı değerlendirmelerde ve sosyal medya paylaşımında, depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı merkezli depremin başka şehirlerde yeni sarsıntıları tetiklemeyeceğini vurgulayarak, 'Sındırgı'da olan deprem ne İstanbul'u, ne İzmir'i, ne de Denizli'yi deprem açısından tetiklemez. Böyle bir şey söz konusu değil. İstanbul'da en az 20-30 yıl boyunca büyük bir deprem beklemiyorum, bir gerginlik yok.' dedi.

Ercan, şu anda sismik olarak gergin gördüğü bölgeleri ise şöyle sıraladı:

'Midilli, Dikili, Foça, İzmir Körfezi, Gediz-Kütahya arası, Sarıgöl, Buldan, Sarayköy, Denizli ve Muğla'da Köyceğiz-Ula-Ören-Bodrum-İstanköy arası bölgeler deprem açısından duyarlı gözüküyor.'

https://twitter.com/ovgunaercan/status/1982911312641335686

Bilimsel olarak bir depremin yeri, zamanı ve büyüklüğünün öngörülemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Ercan, 'Depremi bilmek demek, bu üç unsuru söyleyebilmek demektir. Bilimsel kanıtlar olmadan şu bölgede deprem bekliyorum demek doğru değildir' diyerek, birkaç gün boyunca Balıkesir, Sındırgı ve Simav çevresinin artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını, eğer vatandaşların yapılarına güvenmiyorlarsa, akşamları evlerine girmemelerini önerdi.

Sındırgı'da yapı yıkımları için eşik değerin 6.2 olduğunu anımsatan Prof. Dr. Ercan, 'Ancak önceki depremde yapılar yorulduğu için bu eşik değeri aşağı inmiştir' dedi.

Yaşanan son sarsıntının 6 Şubat depremleriyle olası bir bağlantı bulunmadığının altını çizen Prof. Dr. Ercan, Sındırgı'daki depremin Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Elazığ ve Malatya'da herhangi bir tetikleme yapmayacağını söyledi.

İzmir'de olası bir yıkıcı depremin, İzmir Çukuru'nun kuzeyinden geçen İzmir Fayı üzerinde beklendiğini hatırlatan Ercan, Bornova Ovası, Bayraklı, Karşıyaka, Alaybey ve Çiğli gibi bölgelerde ciddi etkiler yaşanabileceğini öngördü

.