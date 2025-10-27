Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Valilik, depremle ilgili olarak İstanbul'da şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Balıkesir depremi sonrasında il genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından saha ekiplerinin ve ilgili birimlerin tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

'İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup, ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir' denilen açıklamada, 'Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun' ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği ayrıca, AFAD ve ilçe kriz merkezleriyle koordineli şekilde sürecin takip edildiğini belirtti.