Muğla Milas Belediyesi üreticilere destek olmak ve vatandaşların sağlıklı gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirdiği portakal dağıtımına devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde vatandaşlara yaklaşık 3 ton portakal dağıtan Milas Belediyesi dağıtımlarını Güllük ve Boğaziçi Mahallelerinde sürdürdü. Ürünleri elinde kalan üreticiden ürünlerini değerinde alarak vatandaşlara ücretsiz olan dağıtan Milas Belediyesi hem üreticiye hem de tüketiciye destek oluyor.

ÜRÜN DAĞITIMLARINA BAŞKAN TOPUZ’DA KATILIYOR

Kasalarla mahalle meydanlarına getirilen ürünlerin poşetlenmesinin ardından gerçekleşen dağıtımlara Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’da katılarak vatandaşlara portakal ikramında bulundu. Hem üreticilere hem de tüketicilere destek olmak amacıyla önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Topuz, bundan sonraki süreçte de farklı ürünlerle projeyi sürdüreceklerinin altını çizdi. Portakal dağıtımının yanı sıra vatandaşları da dinleyen Başkan Topuz, mahalle sakinleri tarafından iletilen talepler hakkında notlar aldırdı.

Projenin önemli bir amaca hizmet ettiğini ifade eden vatandaşlar ise Milas Belediyesi’ne teşekkür etti. Portakal dağıtımlarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a CHP Milas Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Topuz ve yönetimi de eşlik etti.

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Portakal dağıtımının ardından konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz “İlçe merkezinde başladığımız portakal dağıtımlarımıza Güllük ve Boğaziçi Mahallelerimizde devam ettik. Yetiştirdiği ürünleri elinde kalan üreticilerimizin ürünlerini değerinde alıp destek olmak ve vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişmesi için hayata geçirdiğimiz proje tüm hızıyla sürüyor. Soğuk kış günlerinde hem üreticimizin hem de vatandaşlarımızın yüzlerinin gülmesi bizleri oldukça mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçlerde farklı ürünlerinde ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.