Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştirirken teknolojinin tüm imkânlarını vatandaşlara sunmaya özen göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda KASKİ, abonelerine ‘online işlemler’ aracılığı ile ödeme kolaylığı hizmeti sunuyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de insan odaklı hizmet anlayışı ile şehri daha yaşanılabilir kılmak, yaşam standardını yükseltmek ve hizmetlere kolay erişim sağlama amacıyla proje ve uygulamalar ortaya koymaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri’nin en büyük altyapı kuruluşu olan Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki abonelerine ödeme noktasında da kolaylık tanıyarak ‘KASKİ Online İşlemler’ hizmetini daha etkin, hızlı ve kolay bir ödeme fırsatı sunmak adına sürdürüyor.

Vatandaşların, ‘KASKİ Online işlemler’ ekranında e-Devlet bilgilerini kullanarak giriş yapabildiği ve ödeme ile endeks beyanı bilgilerini rahatlıkla girebildiği hizmet ilgi görüyor.

E-Devlet ile giriş butonuna tıklandıktan sonra görüntülenen e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ekranından bilgiler doldurularak ‘Giriş yap’ butonuna tıklanıyor. Giriş başarılı olduktan sonra ‘KASKİ Online İşlemler’ ekranına yönlendiriliyor. Fatura ödeme işlemleri için yukarıda hızlı sekmeler menüsünden ‘Fatura ödeme’ butonuna tıklanıyor. Bu işlemden sonra ‘online ödeme’ sayfasına yönlendiriliyor. Bu sayfada yer alan 5 farklı abone bilgisinden bir tanesini tercih ederek, ödeme yapmak istenilen abonenin bilgisi ve ekrandaki doğrulama kodu da ilgili alana doldurularak fatura ödeme işlemi kolaylıkla sorgulanabilmekte.

Sorgulama yaptıktan sonra aktif borçlar sayfanın alt kısmında listeleniyor. Çıkan fatura borçları toplu şekilde ödenebileceği gibi ödeme yapmak istenilen faturaları da ayrı ayrı seçerek ödeme yapılabilmekte. Ödeme yapmak istenilen faturaları seçtikten sonra ‘ödeme yap’ butonuna tıklanarak, açılan online fatura ödeme sayfasında seçilen fatura adedi ve toplam tutarı kontrol edildikten sonra kart bilgileri ilgili alana girilerek ‘ödeme yap’ butonuna tıklanarak ödeme tamamlanabiliyor.

Öte yandan ‘KASKİ Online işlemler’ ile endeks beyanı bildirmek de çok kolay. E-Devlet ile giriş butonuna tıklandıktan sonra görüntülenen e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ekranından bilgiler doldurularak ‘Giriş yap’ butonuna tıklanıyor. Giriş başarılı olduktan sonra ‘KASKİ Online İşlemler’ ekranına yönlendiriliyor. Endeks beyanı bildirimleri için yukarıdaki hızlı sekmeler menüsünden ‘Endeks beyanı’ butonuna tıklanıyor. Bu işlemden sonra sayfanın alt kısmında açılan ‘aktif abonelikler’ sekmesinden işlem yapmak istenilen abone seçildikten sonra ‘ileri’ butonuna tıklanıyor. Açılan ekranda sayacınızın üzerindeki son endeks bilgisi ilgili alana girildikten sonra yine ‘ileri’ butonuna tıklanıyor. Bildirilen endeks miktarına bağlı olarak görüntülenen toplam fatura tutarı kontrol edildikten sonra ‘ileri’ butonuna tıklanıyor. Son aşamada ise ‘onayla’ butonuna tıklanarak fatura oluşturabiliyor. Oluşturulan faturayı kolay bir şekilde ödemek için ‘fatura ödeme’ butonuna tıklayarak ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

Ödeme ve endeks beyan bildirimi işlemleri https://abone.kaski.gov.tr/giris adresinden gerçekleştiriliyor.