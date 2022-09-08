Yöneylem Araştırma’nın son anketi! AKP ilk defa 2. sıraya düştü

Yöneylem Araştırma Şirketi 25 Ağustos – 1 Eylül arasında yaptığı araştırma sonuçlarını yayımladı.

Ankette katılımcılara ilk olarak ‘Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirdiniz’ diye soruldu.

Anket sonuçlarına kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP’nin oyları AK Parti’nin önüne geçti.

CHP yüzde 29.7

AK Parti yüzde 29.5

İYİ Parti yüzde 13.5

HDP yüzde 9.4

MHP yüzde 6.4

Zafer Partisi yüzde 3.4

Yeniden Refah Partisi yüzde 2.0

DEVA yüzde 1.7

TİP yüzde 1.6

Saadet Partisi yüzde 0.8

Gelecek Partisi yüzde 0.3

Diğer yüzde 1.7

HER ADAYA KARŞI GERİDE

Katılımcılara ‘Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz’ sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 55.6’sı “muhalefet adayı” dedi.

Yüzde 33.3’ü ise “Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Kararsız seçmenin oranı yüzde 6.7 olurken oy kullanmam diyenlerin oranı ise 4.4 oldu.

Araştırma kapsamında cumhurbaşkanlığı seçimine dair tercihler de incelendi.

'Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz' sorusuna gelen tüm yanıtlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası tüm adaylara karşı kaybettiği görüldü.

Recep Tayyip Erdoğan’a karşı en yüksek oyu yüzde 59.3 ile Mansur Yavaş aldı.

Mansur Yavaş’ı yüzde 52.1 ile Ekrem İmamoğlu takip etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a karşı yüzde 48.7 oranında oy aldı.

Öte yandan katılımcılara yöneltilen 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, parlamenter sistem mi?' sorusuna yurttaşların yüzde 64.9’u “Parlamenter sistem” derken yalnızca yüzde 29.1’i “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” dedi. Katılımcıların yüzde 6’sı ise “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

‘İMAJI YIKILIYOR’

Yöneylem Araştırma Şirketi Başkanı Derya Kömürcü, hem AK Parti’nin hem de Erdoğan’ın oy oranlarında ciddi bir gerileme olduğunu söyledi.

Kömürcü, “Hangi hamleyi yaparsa yapsın oy oranlarında kayda değer bir toparlanma görmüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan’ın sadece oy oranında değil, güçlü, hiç kaybetmeyen, partisinin ötesinde oyu olan karizmatik lider imajında da bir erozyon olduğu açıkça görülüyor. Bugüne kadar toplumun bilinçaltına kazınmaya çalışılan ‘asla kaybetmez’ imgesinin yıkılmaya başladığı, kendi destekçilerinin bile ‘bu sefer kaybedeceğiz galiba’ hissine kapıldığı bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüzde 10'luk bir kesimin İYİ Parti'den Zafer Partisi'ne kaydığını da söyleyen Derya Kömürcü, "MHP'den daha çok kopmuş bir seçmen tabanı nedeniyle İYİ Parti'den bir oy geçişi olduğu görülüyor" dedi.

Kurulan üçüncü ittifak olan 'Emek Özgürlük İttifakı'nın da tabloya etkisinin yansıdığını ifade eden Kömürcü şöyle konuştu:

"Hem HDP'nin oy oranında hem de TİP oy oranında bir artış var. Doğru bir stratejiyle bu ittifakın yüzde 11-12 oy oranını elde edebileceğini düşünüyorum. TİP'in varlığı HDP'nin güçlü olmadığı yerlerde de etkili olabilir ve oy oranını artırabilir diye düşünüyorum."

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