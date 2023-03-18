VEKİL ADAYI EROĞLU'NDAN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI!

Milletvekili Adayı Abdulkadir 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Eroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

" Ülkemizin bağımsızlığını savunarak, vatan topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale Zaferimiz de kutsal destan savaşlarına bir örnek olması nedeniyle yalnız bizim tarihimizin değil, yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından birisidir. Çanakkale’de Türk Milleti binlerce şehidinin kanıyla tarihe “Çanakkale Geçilmez” gerçeğini altın harflerle yazdırmış bir millettir.x

Çanakkale Zaferi, milletimizin yüksek manevi değerlerinin, birlik ve bütünlüğünün simgesi olmuştur. Bu zaferle gösterilen azim ve kararlılık, Türk milletinin bağımsızlığına olan inancını perçinlemiş ve Kurtuluş Savaşı kazanılarak bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi Cumhuriyetimizin kurulmasına vesile olmuştur. Türk Milletinin vatan sevgisinin ve kahramanlığının sembolleştiği Çanakkale Zaferi’nin 108.yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.