Vatandaş bakanları başarılı buluyor mu? İşte anket sonucu...

En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak

Saros Araştırma, kabinedeki bakanlarla ilgili memnuniyet anketi yaptı. Anketin sonucunda en başarısız bakanların listesi paylaşıldı. İşte o liste...

Saros Araştırma seçimler öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanları halka sorarak en başarısız bakanları listeledi. İşte sondan başa doğru başarısız bulunan bakanlar listesi...

17- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yüzde 0,2

16- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yüzde 0,2

15- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yüzde 0,4

14- Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yüzde 0,4

13- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yüzde 0,5

12- Ticaret Bakanı Mehhmet Muş: Yüzde 1

11- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüzde 1,1

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Yüzde 1,3

9- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Yüzde 1,5

8- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yüzde 1,8

7- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Yüzde 2,6

6- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Yüzde 3,2

5- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüzde 4,5

4- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Yüzde 6,9

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yüzde 23 oranla üçüncü sırada yer aldı.

En başarısız bulunan ikinci isim yüzde 24 ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu.

Katılımcıların en başarısız bulduğu isim Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu. Bozdağ'a başarısız diyenlerin oranı yüzde 27,5 olarak ölçüldü.