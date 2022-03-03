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TKP'den eylem: NATO Türkiye'den defol!

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya gelen yurttaşlar emperyalizmi ve NATO'yu protesto etti.

POLİTİKA 03.03.2022, 02:34 Murat Aydın
TKP'den eylem: NATO Türkiye'den defol!

Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla Taksim Tünel Meydanı'nda bir araya gelen yurttaşlar emperyalizmi ve NATO'yu protesto etti.

Polisin engelleme girişiminin ardından Şişhane Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında "NATO Türkiye'den defol" pankartı açıldı.

Eylemde "İşgalciler her zaman kaybeder", "İşgalci NATO Türkiye'den defol", "Emekçiler gençler yurtseverler saflara", "Emperyalistler işbirlikçiler korkun, TKP görev başında", "Boyun eğme, savaşa dur de", "Emperyalizm kaybedecek, emekçi halklar kazanacak!" sloganları atıldı.

"Bizim tarafımız savaşa sürülen, terk edilen milyonlarca emekçinin tarafıdır"

Basın açıklamasını okuyan TKP Merkez Konseyi üyesi Anıl Çınar "Burada toplanma amacımız açıktır. Biz savaş istemiyoruz" dedi.

"Biz savaşın diliyle konuşan insanlar değiliz. Biz milliyetçiliğin, ırkçılığın, militarizmin diliyle değil emekçi halkın eşitlik, özgürlük ve kardeşlik diliyle konuşuruz. Saldırganlığa, yalancılığa, şovenizme, sınırların ayaklar altına alınmasına karşı dururuz" diyen Çınar sözlerine şöyle devam etti:

"Dostlar biz bu savaşta taraf değiliz. Savaş bitsin diye de birilerinden çare beklemeyiz. Burdan insanlığa hiçbir çıkış olmaz. Sömürücülerden kapitalist devletlerin birinden yana olmak zorunda değiliz. Bizim tarafımız bellidir. Bizim tarafımız savaşa sürülen, terk edilen milyonlarca emekçinin tarafıdır. Savaşa karşıyız ama aptal değiliz. Savaşın kime yaradığını bir an bile unutmayız. Dünya hızla silahlanıyor. Patronlar ceplerini doldurmak için bekliyor. Kuralsızlığın keyfini çıkarıyorlar. Emekçileri cendereye almak için can atıyorlar. Ve dostlar, biz bu hikayeyi biliyoruz."

'Onlara 6. filoyu hatırlatacağız'

"Memleketimizi on yıllardır talan edenler şimdi de NATO’dan medet ummamızı bekliyor" diyen Çınar, "Savaşı fırsat bilmişler, diyorlar ki 'gün AB’nin ABD’nin NATO’nun yanında durma günüdür'. Onlara hatırlatacağız. NATO’nun nasıl bir terör örgütü olduğunu hatırlatacağız. 70 yıldır bu topraklarda işçileri, emekçileri, devrimcileri, komünistleri nasıl kurşunladıklarını hatırlatacağız. Ve onlara 6. filoyu hatırlatacağız. Gün başkalarından çare bekleme günü değildir. Gün NATO’ya ve NATO’culara karşı emekçi halkın örgütlü gücünü çıkarma günüdür. Gün daha yüksek sesle “NATO’dan derhal çıkılsın” deme günüdür. Kahrolsun NATO! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın barış! Ve yaşasın sosyalizm!" ifadelerini kullandı.

'Gelin bu sese güç verin, zorbalığa karşı tarafımızı güçlendirelim'

TKP İstanbul İl Komitesi üyesi Duygu Karadeniz Polat da yaptığı konuşmada "Nerede savaş bir varsa, emperyalistlerin kasaları daha fazla dolarken, emekçilerin yaşamı cehenneme dönüşüyor. Onlar kârlarına kâr katarken, emekçiler yiyecek ekmek bulamıyor" dedi.

Emperyalizmin emekçiler için "bombalar, füzeler, açlık ve yıkım, doymak bilmez kâr hırsı, milliyetçilik, ırkçılık ve düşmanlık" anlamına geldiğini söyledi.

Emperyalizmin tüm izlerini sileceklerini, NATO üslerini kapatacaklarını dile getiren Karadeniz Polat "Savaşın, sömürünün, zorbalığın olmadığı bir ülkeyi, böyle bir dünyayı kuracağız!  Askeriyle, üsleriyle, toplarıyla, tanklarıyla defolup gidecekler!
Ve söz veriyoruz; insanın insanı sömürmediği, savaşsız, eşit ve adil bir düzeni mutlaka ama mutlaka kuracağız. Bize, hayal diyenlere inat kuracağız!  Şimdi zamanı mı diyenlere inat kuracağız! Bize, her türlü engeli koyanlara inat kuracağız!" diye konuştu.

Karadeniz Polat "Tüm yurttaşlarımıza çağrımızdır; gelin bu sese güç verin, gelin bu zorbalığa karşı tarafımızı güçlendirelim. Gücümüzü farkettiğimizde; ne NATO, ne IMF, ne AB, ne de ABD yaşamımızı tehdit edemeyecek. Gelin, emperyalizme karşı emekçi halkın örgütlü gücünü büyütelim" dedi.

#TKP #Nato #türkiye
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