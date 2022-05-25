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Temel Karamollaoğlu Sordu(1) Erdoğan cevapladı!
Saadet Partisi ülkede yaşanan sıkıntılarla ilgili, Genel Başykan Teme Karamollaoğlu'nun konuşmasına, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği cevaplarla hazırladığı videyu sosyal medyada yayınladı.
POLİTİKA 25.05.2022, 05:17 25.05.2022, 05:21 Murat Aydın
Saadet Partisi ülkede yaşanan sıkıntılarla ilgili, Genel Başykan Teme Karamollaoğlu'nun konuşmasına, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği cevaplarla hazırladığı videyu sosyal medyada yayınladı.
Temel Karamollaoğlu konuşuyor; "Üretimi yönelik yaltırımlar" sözünün ardından Erdoğan'ın cevabı, "Suya düştü",
Karamollaoğlu; "Yanlış Politikalar" Erdoğan; "Ağaca çıktı"
Karamollaoğlu; "İşsizlik Adalet" Erdoğan; "Balta kesti"
İŞTE KARAMOLLAOĞLU'NUN VİDEOSU
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