banner314

banner325

Son Dakika

Son anket sonuçlarına gere; Muhalefet farkı açıyor?

İYİ Parti’nin diğer araştırmalara göre oy oranının sıçradığı, AKP’ninse yüzde 28,7’ye geriledği, seçmenlerin yüzde 57’sinin muhalefetin adayına oy vereceği görülüyor.

POLİTİKA 02.06.2022, 10:38 02.06.2022, 10:52 Murat Aydın
Son anket sonuçlarına gere; Muhalefet farkı açıyor?

Sosyal medyada iki gün önce dolaşıma sokulan ve KONDA Araştırma’ya ait olduğu iddia edilen ancak kullanıcıların şüpheyle yaklaştığı anketin gerçek olduğu ortaya çıktı.

Seçim tarihi tartışmaları sürerken, yapılan anket sonuçları dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın “Gerçek” diyerek paylaştığı anket sonucunda, İYİ Parti’nin diğer araştırmalara göre oy oranının sıçradığı, AKP’ninse yüzde 28,7’ye geriledği, seçmenlerin yüzde 57’sinin muhalefetin adayına oy vereceği görülüyor.

Erken seçim tartışmaları sürüyor. Genel seçime bir yılkaldı. İktidarın sürpriz bir erken seçim ile son baharda bseçime gidebileceği de kulislerde konuşulurken, muhalefet erken seçim çağrısını sürdürüyor. Buna karşılık, özellikle MHP seçimin zamanında yapılacağını ifade ediyor. Bu arada Türkiye'nin iç ve dış alanlarda son günlerde aldığı kararlar ve öne sürdüğü tartışmalarında  ülkedeki mevcut ekonomik sıkıntıların bulunduğu gündemi  unutturup yeni gündem oluşturmaya çalıştığı da ifade ediliyor.. Buna rağmen muhalefetteki partiler kasımda erken seçim olabileceğini belirtirken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini ısrarla söylüyor..

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

KARARSIZ SEÇMENLER PARTİLERİN ÖNÜNDE

KONDA’nın 14-15 Mayıs’ta 36 şehir, 122 ilçe ve 178 mahalle ve köyde 3 bin 260 kişiyle görüşerek hazırladığı ankette kararsızlar yüzde 27,9’yle bütün partilerin üstünde yer aldı.

Buna göre AKP yüzde 18,6, CHP yüzde 16, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 7,9, MHP yüzde 4,8 ve diğerleri yüzde 3,4 alıyor. Yüzde 7,5’lik kesimse oy kullanmayacağını söylüyor.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığı ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonraysa tablo şöyle şekillendi: AKP yüzde 28,7, CHP yüzde 24,7, İYİ Parti yüzde 21,7, HDP yüzde 12,2 ve MHP yüzde 7,5. ‘Diğerleri’yse yüzde 5,2.

Ankette katılımcılara “Seçim olsa bu muhalefetin adayına oy verir misiniz” sorusu soruldu. Yüzde 57’i vereceğini, yüzde 43’üyse vermeyeceğini söyledi.

SON YAPILAN DİĞER ANKET SONUÇLARI

ORC Araştırma’nın 5-8 Mayıs’ta 41 ilde 5 bin 300 kişiyle düzenlediği genel seçim anketinde katılımcıların yüzde 28’i AKP, yüzde 24,1’i CHP, yüzde 18,4’ü İYİ Parti, yüzde 8,7’si HDP ve yüzde 7,2’si MHP demişti.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin mayısta 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göreyse partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 29,4, İYİ Parti yüzde 12,3, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 7,4, Zafer Partisi yüzde 2,4 DEVA yüzde 1,9, TİP yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 1, Yeniden Refah yüzde 1.

MAK Danışmanlık’ın mayıs anketindeyse AKP ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 1,2’ye inerken, MHP yüzde 7’lik seçim barajının da altında ölçülmüştü. Ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 28,3, CHP yüzde 27,1, İYİ Parti yüzde 16,1, HDP 7,8, MHP yüzde 6,6, DEVA Partisi yüzde 3,1, Gelecek Partisi yüzde 2,8 oy alıyor.

#akp #mhp #iyi parti #CHP #deva #gelecek #sp
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 02 Haziran 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:27
Öğle 13:07
İkindi 17:06
Akşam 20:37
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir