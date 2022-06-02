Son anket sonuçlarına gere; Muhalefet farkı açıyor?

Sosyal medyada iki gün önce dolaşıma sokulan ve KONDA Araştırma’ya ait olduğu iddia edilen ancak kullanıcıların şüpheyle yaklaştığı anketin gerçek olduğu ortaya çıktı.

Seçim tarihi tartışmaları sürerken, yapılan anket sonuçları dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın “Gerçek” diyerek paylaştığı anket sonucunda, İYİ Parti’nin diğer araştırmalara göre oy oranının sıçradığı, AKP’ninse yüzde 28,7’ye geriledği, seçmenlerin yüzde 57’sinin muhalefetin adayına oy vereceği görülüyor.

Erken seçim tartışmaları sürüyor. Genel seçime bir yılkaldı. İktidarın sürpriz bir erken seçim ile son baharda bseçime gidebileceği de kulislerde konuşulurken, muhalefet erken seçim çağrısını sürdürüyor. Buna karşılık, özellikle MHP seçimin zamanında yapılacağını ifade ediyor. Bu arada Türkiye'nin iç ve dış alanlarda son günlerde aldığı kararlar ve öne sürdüğü tartışmalarında ülkedeki mevcut ekonomik sıkıntıların bulunduğu gündemi unutturup yeni gündem oluşturmaya çalıştığı da ifade ediliyor.. Buna rağmen muhalefetteki partiler kasımda erken seçim olabileceğini belirtirken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini ısrarla söylüyor..

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

KARARSIZ SEÇMENLER PARTİLERİN ÖNÜNDE

KONDA’nın 14-15 Mayıs’ta 36 şehir, 122 ilçe ve 178 mahalle ve köyde 3 bin 260 kişiyle görüşerek hazırladığı ankette kararsızlar yüzde 27,9’yle bütün partilerin üstünde yer aldı.

Buna göre AKP yüzde 18,6, CHP yüzde 16, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 7,9, MHP yüzde 4,8 ve diğerleri yüzde 3,4 alıyor. Yüzde 7,5’lik kesimse oy kullanmayacağını söylüyor.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığı ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonraysa tablo şöyle şekillendi: AKP yüzde 28,7, CHP yüzde 24,7, İYİ Parti yüzde 21,7, HDP yüzde 12,2 ve MHP yüzde 7,5. ‘Diğerleri’yse yüzde 5,2.

Ankette katılımcılara “Seçim olsa bu muhalefetin adayına oy verir misiniz” sorusu soruldu. Yüzde 57’i vereceğini, yüzde 43’üyse vermeyeceğini söyledi.

SON YAPILAN DİĞER ANKET SONUÇLARI

ORC Araştırma’nın 5-8 Mayıs’ta 41 ilde 5 bin 300 kişiyle düzenlediği genel seçim anketinde katılımcıların yüzde 28’i AKP, yüzde 24,1’i CHP, yüzde 18,4’ü İYİ Parti, yüzde 8,7’si HDP ve yüzde 7,2’si MHP demişti.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin mayısta 27 ilde 2 bin 400 kişiyle düzenlediği ankete göreyse partilerin oy oranı, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle olmuştu: AKP yüzde 31,2, CHP yüzde 29,4, İYİ Parti yüzde 12,3, HDP yüzde 10,3, MHP yüzde 7,4, Zafer Partisi yüzde 2,4 DEVA yüzde 1,9, TİP yüzde 1, Saadet Partisi yüzde 1, Yeniden Refah yüzde 1.

MAK Danışmanlık’ın mayıs anketindeyse AKP ile CHP arasındaki oy farkı yüzde 1,2’ye inerken, MHP yüzde 7’lik seçim barajının da altında ölçülmüştü. Ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 28,3, CHP yüzde 27,1, İYİ Parti yüzde 16,1, HDP 7,8, MHP yüzde 6,6, DEVA Partisi yüzde 3,1, Gelecek Partisi yüzde 2,8 oy alıyor.