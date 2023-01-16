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Son anket; bir ittifakı çok düşündürecek

İstanbul'da ORC Araştırma şirketinint İstanbul'da yaptığı son anketten düşündüren bir sonuç çıktı. Seçime aylar kala çıkan sonuç, bir ittifakı kara kara düşündürecek

POLİTİKA 16.01.2023, 00:30 16.01.2023, 00:49 Murat Aydın
Son anket; bir ittifakı çok düşündürecek

İstanbul'da ORC Araştırma, vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Anketten çıkan sonuçlara Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki oy farkı damga vurdu. CHP ve İYİ Parti'nin toplam oy oranı yüzde 45.1 olurken, AK Parti ve MHP toplam yüzde 35.5'te kaldı.

Seçimlere artık aylar kalırken ORC Araştırma, İstanbul özelinde seçim anketi gerçekleştirdi. Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu, anketten ilginç sonuçlar çıktı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 35.5'TE KALDI

Araştırmada, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 30.8'i AK Parti'ye oy vereceğini söylerken, yüzde 4.7'si tercihini Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı MHP'yi tercih edeceğini belirtti. Ankete göre AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul'daki toplam oy oranı yüzde 35.5'te kaldı.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 45.1 OY ALDI

Anket sonuçlarında, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na 10 puanlık bir fark attığı görüldü. CHP'nin İstanbul'daki oy oranı ankette yüzde 27.3 olurken, İYİ Parti ise yüzde 17.8 oy aldı. Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 45.1 oldu. İyi Parti'nin oylarını yükselttiği görüldü.Ankete göre; 2022 Ocak ayında yüzde 14.2 olan İyi Parti oy oranı 2023 Acak ayında 19.1'e çıktığı görülüyor..

HDP YÜZDE 8, GELECEK YÜZDE 2.7, DEVA YÜZDE 2

Öte yandan anket sonuçlarına göre, İstanbul'dan HDP'ye yüzde 8 oy çıktı. Türkiye Değişim Partisi (TDP) yüzde 3.1, Gelecek Partisi yüzde 2.7, Deva Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.1 oy aldı.

Ankatte de görüldüğü gibi HDP kilit parti durumunu sürdürüyor. Her iki ittifakta normal sonuçlara göre yüzde 50'yi geçemiyor. HDP'nin desteklediği ittifak seçimi zorlayacak görümülor. Anketten çıkan sonuçlara göre; HDP Millet İttifakını desteklemesi durumunda birinci turda Millet İttifakı kazanıyor. 

#cumhurittifakı #milletittifakı
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