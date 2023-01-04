banner314

banner325

Son Dakika

Siyasi partilerin kaç üyesi var; MHP'de düşüş, İYİ Parti'de büyük artış

Siyasi partilerin üye sayıları YSK'nın sisteminde güncellendi. MHP ve Saadet Partisi'nin üye sayılarında düşüş görülürken, İYİ Parti 600 bin üye sayısını aştı.

POLİTİKA 04.01.2023, 23:58 Murat Aydın
Siyasi partilerin kaç üyesi var; MHP'de düşüş, İYİ Parti'de büyük artış

Siyasi partilerin üye sayıları Yümsek Seçim Kurulu (YSK) sisteminde güncellendi. Güncellemede MHP ve Saadet Partisi'nin üye sayılarında düşüş dikkat çekerken, İYİ Parti'nin 600 bin üye sayısını aştığı görüldü.

Siyasi partilerin üye sayıları güncellendi. İYİ Parti'de büyük artış, MHP'de düşüş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayısı verilerini yedi ay sonra güncelledi. Geçmişte 3 aylık verileri açıklarken son olarak 12 Mayıs 2022 tarihinde üye sayılarını kamuoyuna duyuran Yargıtay, bundan sonra her yıl ocak ayının ilk haftasında sayıların yayınlanacağını duyurdu. Böylelikle 2023 Haziran’a kadar yapılması beklenen seçimlerden önceki son siyasi parti üye sayısı verileri açıklanmış oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ‘15 MİLYON ÜYE’ ÇAĞRISINA ULAŞILAMADI

AKP’nin 12 Mayıs’taki üye sayısı 11 milyon 40 bin 139’du. Geride kalan yedi ayda iktidar partisi üye sayısını 201 bin 91 kişi artırarak toplam 11 milyon 241 bin 230 üyeye ulaştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dönem dönem açıkladığı 15 milyon üye çağrısına bu dönemde de ulaşılamadı.

MHP’DE 15 BİNİN ÜZERİNDE ÜYE AZALIŞI 

Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ise AKP’nin tersine üye sayısında azalış kayıtlara geçti. MHP’nin 480 bin 584 olan üye sayısı 16 bin 492 azalarak 464 bin 92 kişiye geriledi. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından MHP teşkilatlarında istifaların yaşandığı da iddia edilmişti.

CHP ÜYE SAYISINI 30 BİNİN ÜZERİNDE ARTIRDI

Sandık güvenliği çerçevesinde üye örgütlenmesi çalışmalarına sürdüren CHP’nin üye sayısı geride kalan yedi ayda artış trendini sürdürdü. Mayıs ortasında 1 milyon 339 bin 150’ye sahip olan ana muhalefet partisi, 30 bin 280 yeni üye ile toplam 1 milyon 369 bin 430 üyeye ulaştı.

İYİ PARTİ 600 BİN BARAJINI GEÇTİ

Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’de de üye artış eğilimi sürdü. 7 ay önce yayınlanan verilerde 568 bin 918 üyeye sahip olan İYİ Parti 600 bin barajını geçti. Üye sayısını 48 bin 595 kişi artıran İYİ Parti toplam 617 bin 513 üyeye erişti.

DEVA VE GELECEK PARTİLERİ ÜYE SAYILARINI ARTIRDI

AKP'den istifalarının ardından kurdukları partilerle Altılı Masa’da yer alan DEVA ve Gelecek Partisi’nin üye sayılarında kuruluşlarından bu yana gözlenen artış devam etti. Babacan’ın liderliğindeki DEVA Partisi 153 bin 596 olan üye sayısını 23 bin 858 artırarak toplam 177 bin 596 üyeye ulaştı. Gelecek Partisi ise 57 bin 304 olan üye sayısını 18 bin 878 artırarak toplam 76 bin 182 üyeye ulaştı.

30 BİN ÜYE HEDEFİ KOYAN SARIGÜL 50 BİN ÜYEYE ULAŞTI

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 17 Nisan 2022 tarihinde yaptığı açıklamada 60 gün içerisinde 30 bin üyeye ulaşamazlarsa genel başkanlık görevini bırakacağını duyurmuştu. Mayıs ayındaki verilerde Sarıgül’ün partisi 18 bin 998 üyede kalmıştı. Geride kalan sürede Sarıgül’ün hedefine partisi ulaştı. Üye sayısını 7 ayda 31 bin 53 kişi artıran TDP toplam 50 bin 51 üyeye çıktı.

MEMLEKET VE ZAFER PARTİSİ 25 BİN ÜYEYİ GEÇTİ

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran ve geride kalan süreçte olağanüstü kurultay gerçekleştiren Muharrem İnce’nin lideri olduğu Memleket Partisi ise 22 bin 965 olan üye sayısını 2 bin 167 artırarak toplam 25 bin 132 üyeye ulaştı.

Memleket Partisi ile ittifak kuracağı iddiaları gündeme gelen Ümit Özdağ’ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi ise 10 bin 213 olan üye sayısını 15 binin üzerinde artırarak 25 bin 535’e çıktı.

SAADET’İN ÜYE SAYISI AZALDI, YENİDEN REFAH’IN ARTTI
 

Millet İttifakı üyesi, Temel Karamollaoğlu liderliğindeki Saadet Partisi’nin ise son yedi ayda üye sayısında azalma yaşandı. SAADET’in 273 bin 617 olan üye sayısı 8 bine yakın azalarak 265 bin 738’e düştü.

#siyasi partilerin üye sayısı #hangi partinin kaç üyesi var #akparti #mhpüye sayısı #chpüye sayısı #akp üyesayısı #iyiparti üye sayısı #devapartisi üye sayısı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 05 Ocak 2023
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:35
Akşam 17:56
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Konyaspor 16 26
7. Trabzonspor 15 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 15 19
12. Kasımpaşa 16 18
13. Gaziantep FK 15 17
14. Ankaragücü 16 16
15. Antalyaspor 15 16
16. Hatayspor 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 15 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 16 36
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 16 25
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 18 16
16. Everton 18 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir