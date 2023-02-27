Seçime aylar kala Cumhur İttifakını sarsacak anket sonucu

Seçime aylar kala anketlere olan yönelim biraz daha arttı. ‘Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı’ sorusu yanıt buldu.

Seçimlere az bir süre kala, anket firmaları peş peşe kamuoyu yoklamaları yapmaya devam ediyor.

Anket sonuçlarına göre AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oyları erimeye devam ediyor.

CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKI ARASINDAKİ FARK AÇILDI

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Milli Gazete’nin haberine göre; ALF Araştırma'nın gerçekleştirdiği Ocak ayı anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nı solladı.

ALF Araştırma'nın anketine göre ittifakların oy oranı şu şekilde;

Cumhur İttifakı: Yüzde 37,1

Millet İttifakı: Yüzde 41,9

KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'I GEÇİYOR

Avrasya Araştırma’nın gerçekleştiği Ocak ayı anketinde vatandaşlara, ‘Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı’ sorusu da soruldu.

Katılımcılara, "Altılı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu belirlenir ve diğer liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanırsa Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir seçimde hangisine oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Sonuçlar şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,1

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,9

Kararsızım: Yüzde 6,0