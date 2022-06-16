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Mustafa Yeneroğlu: Zulme hep beraber son vereceğiz

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı’nın hazırladığı Adil Yargı Eylem Planını anlattı. Yeneroğlu: "Zulme hep beraber son vereceğiz" dedi.

POLİTİKA 16.06.2022, 23:51 Murat Aydın
Mustafa Yeneroğlu: Zulme hep beraber son vereceğiz

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında partisinin Adil Yargı Eylem Planı’nı anlattı. Yeneroğlu : “Eylem planlarımız ‘Muhalefetin çözüm önerisi yok’ diyenlere verdiğimiz bir yanıttır”, “Hukukun üstünlüğü refah getirecek”, “HSK’yı kapatacağız”, “Özgürlükçü demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve kadın-erkek eşitliği derslerini eğitim müfredatına koyacağız” dedi. 

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı’nın hazırladığı Adil Yargı Eylem Planını anlattığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

‘DEVA iktidarında mahkemeler adalet dağıtacak’

“Bu hafta Türkiye’nin adil bir yargıya kavuşması yolunda önemli bir adım attık. DEVA Partimizin Adil Yargı Eylem Planı’nı vatandaşlarımızla paylaştık. Hukuk devleti yolunda önemli bir adım olan eylem planımızı, inşallah milletimizin desteğiyle iktidara geldiğimizde uygulayacağız. DEVA Partisi iktidarında mahkemeler adalet dağıtacak. Yargıyı yürütmenin vesayetinden kurtaracağız. Yargının haksızlıklarla, kayırmacılıkla, kumpaslarla anılmasına son vereceğiz.”

‘Muhalefetin çözüm önerisi yok’ diyenlere yanıt

“DEVA Partisi Türkiye’nin yönetimine talip olmanın bilinciyle siyaset yapıyor. Ekonomiden hukuka, sağlıktan dijitalleşmeye, eğitimden doğa haklarına, dış politikadan kadın haklarına dek her alanda adım adım hazırlık yapıyoruz. Eylem planlarımız; ‘Muhalefetin çözüm önerisi yok’ diyenlere verdiğimiz bir yanıttır. Yokluktan, adaletsizlikten ve derinleşen krizlerden çıkışın tek yolu DEVA Partisi’nin çözüm önerileridir.”

‘Hukuk devletini kazanacağız’

“Unutmayın; ya hep birlikte birbirimizin hakkını hukukunu koruyacağız ya da hep beraber bu zulmün kaybedenleri olacağız. Ya gerçek bir hukuk devleti olacağız ya da hep beraber zulme hapsolacağız. İnanıyorum ki hukuk devletini kazanacağız. Zulme hep beraber son vereceğiz.”

‘Zalimin karşısında durmak zorundayız’

“Bu ülkede sırf yürüyüş yaptığı için çırılçıplak soyulup arama adı altında işkenceye tabi tutulan ve hapse atılan insanlar var. Bu ülkede sadece düşüncesini ifade ettiği için cezaevlerine mahkûm edilen sayısız insanlar var. Bu ülkenin aydınlık ve müreffeh geleceğine inanan bizler yaşam biçimine bakmaksızın, ideolojisine, düşüncelerine, inancına, kimliğine, kim olduğuna bakmaksızın mazlumun yanında ve zalimin karşısında durmak zorundayız.’

‘Güçlü ekonomiye sahip olmanın kurallarını biliyoruz’

“Ülke yönetme hamasi sloganlar atmak değildir. Ülke yönetmek, milletin duygularını sömürmek değildir. Ülke yönetmek, bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdırmak değildir. Bunlara güçlü bir şekilde ‘Hayır’ diyoruz. Güçlü ekonomiye sahip olmanın kurallarını biliyoruz. Hukukun üstünlüğünün Türkiye’ye refah getireceğini biliyoruz. Kıyamet kopsa da adaletten sapmayan bir devlet anlayışı diyoruz. Önce insan ve insan onuru diyoruz.”

Yeneroğlu’ndan hukuk eğitiminde yenilik önerileri

“İlkokuldan itibaren özgürlükçü demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve kadın erkek eşitliği derslerini eğitim müfredatına koyacağız. Nitelikli hukuk eğitimi için standartlar belirleyecek ve bunları sağlamayan hukuk fakültelerini zamanla kapatacağız. Mevcut hukuk fakültelerinin kontenjanlarını azaltacağız. Hukuk fakültelerinin müfredatını dünyanın önde gelen hukuk fakültelerinin programlarını da dikkate alarak kapsamlı yeniliklere tabi tutacağız.”

‘Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu kapatacağız’

“Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak, birbirinden bağımsız çalışan iki yeni kurul oluşturacağız. Hâkimler Kurulu ile Savcılar Kurulu üyelerinin görev süresini 6 yıllık tek seferle sınırlayacağız. Üyelerin en az yarısının TBMM tarafından ve siyasi tarafsızlığı sağlayacak şekilde üçte iki nitelikli çoğunlukla seçilmesini esas alacağız. TBMM tarafından seçilecek adayların kamuya açık bir biçimde mülakata tabi tutulmasını sağlayacağız. Hem Hâkimler Kurulu’nda hem Savcılar Kurulu’nda ve hem de bütün yüksek mahkemelerde cinsiyet kotası öngöreceğiz.”

‘Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru kapsamını genişleteceğiz’

“Bireysel başvuru süresini 30 günden 60 güne çıkaracağız. Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuruları inceleyen bölüm sayısını artıracağız. Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma hakkını genişleterek anayasal denetimi kolaylaştıracağız. TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ve TBMM üye tamsayısının en az onda biri kadar milletvekilinin iptal davası açabilmesini sağlayacağız.”

‘Yargılamaların uzun sürmesini engelleyeceğiz’

“Hakimlerin ve adli personelin sayısını arttıracağız. İhtisas mahkemelerini çoğaltacak ve hâkimlerde uzmanlaşmayı teşvik edeceğiz. Gereksiz duruşmalar yapılmasının önüne geçeceğiz. E-duruşma uygulamasını yaygınlaştıracağız.”

#Mustafa Yeneroğlu #DVEA #hukuk #adalet
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