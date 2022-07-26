Millet Partisi'nden, Millet İttifakı tepkisi

Millet Partisi Genel Başkanı Nacar’dan AYM’nin kararı ile ilgili açıklama geldi

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, medyada yer alan ‘Millet Partisi’nin itirazının reddedildiğine dair haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Nacar, haberlerin farklı anlaşıldığını ve mahkeme kararının aslında "Millet İttifakı yoktur” dediğini hatırlattı.

Genel Başkan Cuma Nacar’ın açıklamasında şu cümleler yer aldı :

“Sayın Basın Temsilcileri;

Basın yayın kuruluşlarının ekonomik ve siyasi baskılar nedeniyle zorluklar yaşadığı bu dönemde çalışmalarınızda kolaylıklar diliyor, saygılar sunuyoruz.

Millet Partisi’nin tüzel kişilik adını, bir siyasi ittifak grubunun “Millet İttifakı” şeklinde kullanıyor olmasına Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız itiraz karara bağlanarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve sizler bunu haber yaptınız.

Haberin içeriği özetle ‘Millet Partisi’nin itirazı reddedildi’ olarak yayımlanmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı okunduğunda görülecektir ki aslında ‘Millet İttifakı yoktur!’ denmiştir. Haberinizin kamuoyu tarafından doğru anlaşılmasını temin için bir açıklama ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Zira kararın 8. Maddesinde, “… partilerin seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ve Yüksek Seçim Kuruluna teslim edecekleri ittifak protokolünde bir ittifak unvanı belirlemeleri halinde söz konusu unvan hukuken varlık ve geçerlilik kazanacaktır…” denmiştir.

Seçim süreci başlamadığından ve böyle bir protokol YSK’ya ulaşmadığından ‘Millet İttifakı’ unvanından bahsedilemez. Bu itibarla aslında Yüksek Mahkeme, Millet Partisi’nin tezlerini teyit etmiştir.

Yine 6. Maddede “... bir partinin siyasi parti siciline kayıtlı başka bir partinin ismini aynen veya iltibasa yol açacak şekilde kullanması yasaklanmıştır…” hükmü yer almaktadır.

Bu bölümler ve kararın tümü incelendiğinde anlaşılacağı üzere yasal mevzuat gereği Millet İttifakı’nın bir hukuki oluşum olmadığının altı çizilmiştir. ‘Millet İttifakı’ yok hükmündedir!”

AYM KARARINDA NE DEMİŞTİ

Millet Partisi başvuruya gerekçe olarak, "Bu durumun kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmalara ve karışıklığa yol açtığı, adı geçen siyasi partilerin oluşturduğu ittifakça kullanılan ibarenin partilerin ismi ile seçmeni yanıltacak şekilde benzer olduğu..." ifadelerine yer verildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği bir siyasi partinin siciline kayıtlı olan isim, amblem, rumuz, rozet ve benzeri işaretlerin aynen veya iltibasa yol açacak şekilde başka siyasi parti tarafından kullanılamayacağı anımsatıldı.

Başvurucu Millet Partisi'nin ise bir siyasi partiye değil ittifaka yönelik başvuru yaptığına işaret edilen kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nda seçim ittifakı yapılmasına ilişkin hususların hüküm altına alındığı bildirildi.

Söz konusu düzenlemeye göre ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanlarının imzalarını taşıyan ve YSK'ye teslim edecekleri ittifak protokolünde bir ittifak unvanı belirlemeleri halinde, unvanlarının hukuken varlık ve geçerlik kazanacağı vurgulandı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Millet Partisi'nin isminde yer alan 'Millet' ibaresinin CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Saadet Partisince ittifak ismi olarak kullanılmasının tedbiren durdurulmasına ve bu ismin kullanılmayacağına karar verilmesi talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına 1/6/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."