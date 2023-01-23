Meral Akşener'den yeni video: Sadece dilini kirletmedi...
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sosyal medyadan yayınladığı videoda, Erdoğan'a hitaben "Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti" sözlerine yer verdi. Meral Akşener yeni video yayınladı. Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "lider iletişim kampanyası" kapsamında bir video daha yayınladı.
Twitter hesabından yayınladığı videoda Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti" dedi.
Akşener paylaşımına "Devlet-millet arasında kurulan güçlü bağı zedeleyen bu merhametsiz yaklaşımı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz" notunu düşerken, #DevleteMerhametYakışır etiketini kullandı.
Erdoğan'ın sözlerine yer verilen videoda, “Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti. Vicdanını da kin karasına boyamayı tercih etti. Ne lanet bir zamandayız. Her seferinde zulmü gören biz, yanına kâr kalan zulmeden. Böyle bir lanet zamandayız. Ama Allah büyüktür, milletimiz büyüktür. Bunu görüyor ve gereğini yapacak inşallah"
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Giresunspor
|19
|21
|12. Gaziantep FK
|19
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|19
|34
|7. Boluspor
|20
|33
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Altay
|20
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Ö.K Yeni Malatya
|20
|16
|17. Altınordu
|20
|16
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|20
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|16
|19
|14. Almeria
|17
|18
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016