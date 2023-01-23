Meral Akşener'den yeni video: Sadece dilini kirletmedi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "lider iletişim kampanyası" kapsamında bir video daha yayınladı.

Twitter hesabından yayınladığı videoda Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti" dedi.

Akşener paylaşımına "Devlet-millet arasında kurulan güçlü bağı zedeleyen bu merhametsiz yaklaşımı milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz" notunu düşerken, #DevleteMerhametYakışır etiketini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerine yer verilen videoda, “Sadece dilini kirletmedi. Kalbini de öfkesinin esiri etti. Vicdanını da kin karasına boyamayı tercih etti. Ne lanet bir zamandayız. Her seferinde zulmü gören biz, yanına kâr kalan zulmeden. Böyle bir lanet zamandayız. Ama Allah büyüktür, milletimiz büyüktür. Bunu görüyor ve gereğini yapacak inşallah"