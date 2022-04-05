Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun 'aday' olmasını destekliyor mu?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışma sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız?" sorusuna "Herkesin aday gösterdiği bir kişi reddedilir mi?" sözleri ile yanıt verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener TV100’de yayımlanan Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az önce konuştum’ programına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız?

Herkesin aday gösterdiği bir kişi reddedilir mi?

Biz bir sistemi değiştirmek üzerine konuşmalıyız. Bu sistemi değiştirmeye yönelik adımları zorlayacak herhangi bir davranış biçimine engel olmanın yolu ben aday değilim, tek adayla gitmek gerekir çok önemli.

Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanır mı?

Herkesin ittifak yaptığı bir aday neden seçilmesin? Tek adayla gittik, 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak.

İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?

Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip Bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu.

HDP altılı masada mı?

HDP ile o masada beraber değiliz. O masada HDP yok. HDP de olmadığını söylüyor. HDP üzerinden İYİ Parti'yi zora sokayım diye: Kürtleri incitmeleri kalbimi yaralıyor. 31 Mart'ta ne dedi Erdoğan, ''Defolun gidin Irak Kürdistanı'na'' dedi.

Yeni Şafak gazetesi bizim arkadaşımızı ilan etti, kimlik numaraları ile. Bunların içerisinde biri vardı Abdullah Uçar, kürsüye çıkardım. Dedi ki: ''Ben diyeceğim ki, Kürdüm ama PKK'lı değilim.'' Kürdüm ama PKK'lı değilim lafı çaktılar bu milletin başına. O masada HDP yok ama ben Erdoğan ve arkadaşlarını bu goy goya katılan herkesi dikkate davet ediyorum. Orada yaşayan insanların PKK'nın yanında yer almadığını biliyoruz. Devletin yanında yer almamış olsaydı, koruyucu kimlerdi arkadaşım?

O masada HDP olsa biz olmayız. Ama biz Kürtleri incitmiyoruz. HDP'nin bir oyu var, o oyun bir kısmını elbette bir kısmını almak için tüm siyasi partiler uğraşıyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU AÇIKLAMASI

Partimdeki meseleleri basın üzerinden konuşmadım hiç. Bir tanzim yaptık biz. O tanzimde şu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık. Ben bir buçuk yıldır genç çalışıyorum. Diğer taraftan Yavuz Bey'in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Bu görev için milletvekili olan arkadaşlarımızın vakti yok. Yerine gelen Rıdvan Uz arkadaşımız, gidecek ayda bir ailesini görmek için gelecek. Bizim sistemimizin içerisinde genel başkanların atamaları ile yapılıyor, başkanlık divanı. Buradaki tasarruf genel başkan üzerinden gidiyor.

(Ağıralioğlu'nun basına açıklamaları) Arkadaşımız kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmiştir.