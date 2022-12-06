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Meclis’te ölümüne kavga; İyi Partili Vekil Hüseyin Örs yoğun bakımlık oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis'e yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Vekiller sanki sokakta gibi canlı yayında milletin gözü öününde kavga etti. Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde İYİ Parti ve AKP’li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk attı. Kavganın ardından kalp spazmı geçiren Örs kaldırıldığı hastanede yoğunbakıma alındı.

POLİTİKA 06.12.2022, 18:26 Murat Aydın
Meclis’te ölümüne kavga; İyi Partili Vekil Hüseyin Örs yoğun bakımlık oldu

Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde İYİ Parti ve AKP’li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk attı. Kavganın ardından kalp spazmı geçiren Örs hastaneye kaldırıldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, yoğun bakımda tedaviye alınan Örs'ün hayati tehlikesi olduğunu açıkladı.

TBMM, Adalet ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Partili vekilin konuşması sırasında kavga yaşandı.

İYİ Parti'den son konuşmacı olarak kürsüye İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz çıktı. Beyaz konuşmasına başlamadan önce AKP'nin ön sıralarında oturan AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar laf attılar.

Beyaz ile AKP'li vekillerin sözlü atışması sürürken oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar, “Lütfen, hatibe söz verdim, konuşmasını yapsın” diye uyardı.

Vekillerin atışması devam edince Akar kızdı ve “Birleşime 10 dakika ara veriyorum” dedi.

AKP'Lİ VEKİLDEN YÜZÜKLÜ  ELLE  YUMRUK!

Arada tansiyon yükseldi. AKP ve İYİ Partili vekiller, kürsü önünde toplandılar. AKP'li Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Örs arasında arbede çıktı.

Işık, yüzük olan sağ eliyle Örs'e vurdu. Merdivenlerin olduğu bölümde yumruk atan AKP'li Işık, dengesini kaybederek yere düştü.

Işık'la birlikte kavgaya karışan AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de yere düştüğü görüldü. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise AKP'li Işık'ın burnunu sıktı.

REVİRE KALDIRILDI 

İdari Amirleri ile CHP'li vekiller kavganın daha da büyümesini engellediler. Yumruklu darbe alan İYİ Partili Hüseyin Örs, revire götürüldü. Kafasında şişlik olduğu öğrenilen vekilin belinde incinme olduğu için MR çekilmesi istendi.

YOĞAN BAKIMAA ALINDI

Bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alındı. Örs’ün kalp rahatsızlığının tetiklendiği, ritim problemi yaşadığı ve kalbinin durma noktasına geldiği belirlendi. Elektro şokla kalbi yeniden çalıştırılan Örs ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

“KALP RİTMİNİN BOZULDUĞU GÖRÜLDÜ”

Örs’e Meclis’te ilk müdahaleyi yapan İYİ Parti’nin doktor milletvekili Aylin Cesur yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Saldırı sonrası vekilimizin durumunun iyi olmadığını gözlemledik. Ben kendisini revire götürdüm. Revirdeki arkadaşlardan kendisine geçen sene pil takıldığı için EKG çekmelerini rica ettik. EKG’si çekildiğinde EKG’de kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalbin ritminin bozulduğunu gördük.

Derhal ambulansla Güven Hastanesi’ne getirmeye karar verdik. Doktorlar hazır şekilde bekliyordu. Yapılan müdahale kalbin geri döndürülmesi için kardiyo şok tedavisi uygulandı. Buna olumlu cevap verdi. Hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda müdahalesi devam ediyor.”

ÖRS'ÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Örs’ün kaldırıldığı hastaneye giden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, hastane önünde gazetecilere açıklamalar bulundu.  Zorlu, yoğun bakımda tedavisi süren Örs’ün hayati tehlikesi olduğunu ifade etti.

“MECLİS ADINA UTANÇ VERİCİ BİR GÜN”

Zorlu açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün Türkiye Büyük Millet Meclis’i adına üzücü ve bu olaya sebep olanlar için utanç verici bir gündür. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Demokrasiyi uzlaşmayı birlikte tartışa bilmeyi bir kenara bıraktıklarını biliyorduk ama insanlığı bir tarafa bıraktıklarını milletimiz bir kez daha görmekte.

Vekilimiz konuşmasını yaparken bir müdahale girişimi oluyor. Ardından Hüseyin Bey olayı yatıştırmak adına davranırken o sırada AK Partili bir milletvekili parmağında da bir yüzükle, milletvekilimize saldırıyor.

Şimdi hayati tehlikesi olan bir durumdayız. Bu milletin vekilliği falan değil bu düpedüz milletin cellatlığına soyunmaktır. Biz asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz.

“ÇARESİZLİĞİN VERDİĞİ BUHRAN…”

Öyle anlaşılıyor ki mevcut siyasi iktidar, çaresizliğin ve yaklaşan seçimlerin verdiği buhranla bu şekilde acımasızca bir saldırı yöntemini tercih ediyor. Şuan için yapacağımız açıklamalar bunlar.

Biz ortaya çıkan bu neticeyi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu gerçekten milletimizi temsil etme noktasında kabul edilebilir bir şey değil. Önümüzdeki saatlerde gelişmeleri sizinle paylaşacağız.

Sayın genel başkanımızı da birazdan bilgilendireceğiz. Milletvekilimiz hayati tehlikesini atlatsın kendine gelsin, süreçlerle prosedürlerle adımları da gerektiği zaman atacağız.”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Uğradığı saldırıda yaralanan Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs’ün sağlık durumu çok şükür kontrol altında. Çok geçmiş olsun. Meclise, millete, devlete, kendimize yakıştığı gibi davranacağız ve utanılacak iş yapmayacağız. Terbiye, ahlâk, vakar ve cesaret milletimize sözümüzdür” açıklamasında bulundu.

KAVGA ‘ÖNÜNE BAK’ TARTIŞMASINDAN ÇIKTI

Kavganın başlangıcı olan tartışma, TBMM Genel Kurulu tutanaklarına şöyle yansıdı:

“İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz: Ya, var ya gerçekten çok boş konuşuyorsun yani herkese… Biz burada ağzını açmıyoruz, çok ayıp!

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: Ya, kardeşim, konuşmana konsantre…

Beyaz: Sen hiç konuşma, sen hiç konuşma!

TBMM Başkanvekili Haydar Akar: Sayın Beyaz, Genel Kurula lütfen…

Kırkpınar: Sayın Beyaz, önüne bak.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kime diyorsunuz? Böyle bir usul olur mu Sayın Başkan, kime diyor bunu?

Beyaz: Sen arkadaşlarına sor istersen.

Turan: Ama olmaz böyle.

Haydar Akar: Sayın Turan, lütfen…

Turan: Ya ‘Sayın Turan” değil, benimle ne alakası var, kürsüde başka birisi var, niye “Sayın Turan” diyorsunuz?

Beyaz: Ya kardeşim ‘Önüne bak!' diyor adam.

Turan: Ne diyor?

Beyaz: ‘Önüne bak!' diyor.

Turan: Önüne bak ama sen.

Beyaz: Yok ya! Ona mı soracağım nereye bakacağımı? Sana mı soracağım, kime soracağım?

Akar: Sayın Beyaz… Sayın Beyaz…

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Sayın Başkan

Turan: Ben niye dinledim ki, tamam…

Beyaz: Allah Allah ya!

Dervişoğlu: Vallahi böylesi daha hayırlı oluyor, Mecliste bulunmamaları, bulunmalarından daha iyi. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Bırakın da konuşalım ya!

AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer: Karar verin siz de biz ne yapalım?

Akar: Evet, konuşmacı kürsüde…

Dervişoğlu: Laf atmak için gelip oturmanın ne anlamı var?

Akar: Sayın Dervişoğlu…

AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez: Ya bugün ters tarafınızdan mı kalktınız?

Başer: Ya hareketlere baksana ya!

Çilez: Herkese fırça atıyorsunuz.

Akar: Sayın Beyaz… Sayın Beyaz…

“ÖNÜNE BAKSANA YA”

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Önüne baksana ya!

Beyaz: Sen ne diyorsun kardeşim?

Çilez: Ya, birinden fırça mı yediniz ya?

Dervişoğlu: Sen de mi çıktın? Maşallah.

Akar: Birleşime on dakika ara veriyorum.”

BABACAN’DAN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüseyin Örs için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Babacan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Milletimizin bütçesi görüşülürken dil yerine yumrukların konuşması ülkemize yakışmıyor. TBMM, demokratik değerlerimizin ve sorunların çözümünün adresidir, kaba kuvvetin değil. Kavga nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Sayın Hüseyin Örs'e acil şifalar diliyorum” dedi.

“MECLİS BAŞKANLIĞI'NIN BU OLAYLA İLGİLİ TAVRININ SIKI TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Birleşime verilen aranın ardından tüm parti grupları, Genel Kurul'da söz alarak Örs'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlk sözü alan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, şunları söyledi:

* “Bugünkü olay, üzücü bir gelişmenin çok ötesinde bir şey. Genelde arbedelerin içinde kaldığınızda bir mağduriyet yaşarsınız. Ama bugün bir arkadaşımız kürsüde konuşmaya giderken… Adeta ben burada olduğumdan beri, karşı sıralarda kadrolu bir ‘laf atıcılar' var. Bunlar, daima laf atarak insicam bozma arzusunda olanlar ve bizim konuşmacımız daha kürsüye gelirken bu tavrı göstererek başlatılan bir olay var. Arkadaşımız şu an yoğun bakımda, tedbiren yoğun bakıma alındı.

* Bu tip olaylar ve bu tip olayları yaratanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değil, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir parlamentoya yakışır bir tavır değil. Bu biraz, siyasette son zamanlarda tırmanan şiddet dilinin Meclis'e yansıması ve alan bulması. Alan bulmasında da parti gruplarının yöneticilerinin gerçekten çok önemli bir rolü var. TBMM Başkanı Sayın Şentop'un dünkü olaylarla ilgili yayınladığı açıklamayı bu olay üzerine tekrar değerlendirmesi ve tekrar bir açıklaması yapmasını bekliyoruz. Biz, bu açıklamanın sadece AK Parti dışındaki gruplar için mi yapıldığı endişesini taşıyoruz. Bu olayın müsebbiplerinin bunu okumadığı ve anlamadığı kanaatindeyiz.

* Meclis Başkanlığı'nın bu olayla ilgili tavrının sıkı takipçisi olacağız. Biz, başka şiddetleri önlemek konumunda olan parlamenterleriz. Bizzat kaynağı olması ve bizzat o siyasi grubun buna yönelik eleştiri ve tutumlarının da sıkı takipçisiyiz.”

“FİİLİ BİR DURUMA DÖNÜŞMESİ HİÇBİRİMİZ AÇISINDAN ARZU EDİLEBİLECEK BİR DURUM DEĞİLDİR”

MHP grubu adına ise Grup Başkanvekili Levent Bülbül şöyle konuştu:

* “Yaşanan olaydan üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hüseyin Örs vekilimize de acil şifalar, geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Gerçekten olmasını arzu etmediğimiz şeyler. Özellikle bütçe dönemi gibi yoğun bir çalışmanın yapıldığı dönemlerde sinirlerimizin gerildiği zamanlar olabiliyor. Çok hararetli tartışmalar da söz konusu olabiliyor. Ama her şeye rağmen bunları daha da ileri götürüp fiili bir duruma dönüşmesi, hiçbirimiz açısından arzu edilebilecek bir durum değildir. Gazi Meclisi'mizin saygınlığına da yakışacağı düşüncesinde değilim.”

“MAALESEF DIŞARIDAKİ ŞİDDET DALGASI VE YAKLAŞIMI MECLİS'İN GENEL KURULU'NA KADAR SİRAYET ETTİ”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da şunları söyledi:

* “Maalesef dışarıdaki şiddet dalgası ve yaklaşımı Meclis'in Genel Kurulu'na kadar sirayet etti. Aslında bu ilk değil, üzülerek belirteyim. Geçen dönemde Mahmut Toğrul vekilimizin omuzu yerinden çıktı ve kolu kırılmıştı yine Meclis'teki bir şiddetten dolayı. Hüseyin Örs vekile, İYİ Parti milletvekiline acil şifalar diliyorum. Meclis Başkanı başta olmak üzere Meclis Başkanlık Divanı'nın milletvekillerinin hak ve özgürlüklerine kesinlikle gereken önemi vermediğini, iktidar grubu milletvekili olup olmamasına göre bir tutum sergilediğini ve taraflı davranıldığını Meclis kayıtlarına geçirmek istiyorum.

* Hâlâ bu parlamentonun bir üyesi Iğdır milletvekilimiz Habip Eksik, evinde, bacağı üç yerden kırılmış vaziyette ameliyat edildi, tedavi görüyor ve Meclis Başkanı tek bir söz etmedi. Aksine, bu konuda olan taleplere, neredeyse ‘Milletvekili kendi bacağını kırdı' diyecek kadar İçişleri Bakanı'nı onaylamış oldu. Bu kabul edilemez. Dışarıda milletvekili bacağı kırılacak kadar şiddet görüyorsa Meclis içinde aynı iktidar grubunun milletvekilleri, başka bir milletvekilini yoğun bakımlık yapacak kadar dövebiliyor. İşte şiddet iklimi dediğimiz tam da budur.”

“BUGÜN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI”

CHP grubu adına da İstanbul Milletvekili Zeynel Emre söz aldı. Emre, şöyle konuştu:

* “Öncelikle Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e ve İYİ Parti Grubu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çok büyük bir tehlike atlattı. Yoğun bakıma alınması, daha kötü bir durumla sonuçlanması durumunda bunun hesabını kimse veremezdi. Şiddete karşı ortak tavır almak, hele ki TBMM'de oluşan şiddete karşı ortak tavır almak sadece konuşmakla olmaz.

* Dün burada bizim bir milletvekilimiz kınama cezası aldı, hakaret ettiği iddiasıyla. Bugün baktığımızda, hakaret mi daha büyük bir suç, fiziki bir saldırı mı daha büyük bir suç? Herhalde Adalet bütçesinin görüşüldüğü bu ortamda kimse hakaret etmenin daha büyük bir kabahat olduğunu söylemez. O nedenle ‘benim milletvekilim yapmıştır ben bunu korurum' anlayışına girdiğiniz zaman hem adaleti sağlayamazsınız hem de Meclis'e karşı da saygılı davranmış olmazsınız. Bu konuda açık bir durum var, dolayısıyla tüm partilerin en azından bu konuda ortaklaşması bundan sonraki olaylar açısından da bir örnek olur diye düşünüyoruz.”

“AMASIZ, FAKATSIZ HÜSEYİN BEY'E GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise şunları söyledi:

* “Ben de amasız, fakatsız Hüseyin Bey'e geçmiş olsun diliyorum. Fiili müdahale, küfür, kavga asla kabul edilemez. Dün de maalesef benzer görüntüler yaşadık, bugün de benzer görüntüler yaşadık. İsteriz ki bunlara hep beraber ‘dur' diyelim, dikkat edelim. Bütçe görüşmeleri bittiğinde, yeri geldiğinde makamlarımız bitip gittiğinde geri dönüp baktığımızda mahcup olmayalım.

* Meclis, bu aziz milletin kalbi, gözü, kulağı bir anlamda. O yüzden herkesten daha dikkatli olmak bize yakışır. Kürsüye çıkan arkadaşımızın da grup başkanvekillerimizin de çok daha dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. AK Parti grubu adına grup başkanvekilimiz Elitaş Bey, az önce Hüseyin Bey'i hastanede ziyaret ettiler. Durumunun iyi olduğunu yerinde öğrendiler. Tedbiren müşahede sürecinin devam ettiğini bize ifade ettiler.”

#TBMM #bütçegürüşmeleri #kavga #AKPli vekil Zafer Işık #İYİ Partili Hüseyin Örs
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