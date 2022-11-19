Meclisin dili iyice bozuldu; Milletin Vekilleri 'Şerefsizdir' tartışmasında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Bakan Soylu’nun "Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da bunu ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" sözü üzerine tartışma çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinde açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu kullanım oranının Avrupa’da yüzde 29, Türkiye’de yüzde 3,1 olduğunu söyleyen Bakan Soylu, uyuşturucuyla her türlü mücadelenin yürütüldüğünü söyledi. "Türkiye'ye gönderilecekken Kolombiya Limanı'nda ele geçirilen 4,9 ton kokain" konusundaki eleştirilere değinen Soylu, uyuşturucunun yakalandığı anda ilgili bütün birimler üzerinden Kolombiya ile hemen irtibata geçtiklerini anlattı.

“HİÇBİR MAHKEME BÖYLE SONUÇ VERMEZ”

Söz konusu olayın 2020'de gerçekleşmesine rağmen Kolombiya'dan 23 Haziran 2022'ye kadar cevap alınamadığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

Kolombiya Kriminal İnceleme Raporu'na göre, ele geçirildiği iddia edilen 1733 çuval var. Bu 1733 çuvaldan 51 tonluk kauçuk granül emdirilmiş. Bu yükten yalnızca 10 çuval numune alınıyor. Mahkeme de en son teyit ettiği ve bize yazıyla bildirdiği için baştan itibaren bunu biliyoruz ve söyledik. 10 çuvaldan elde edilen 189 gramlık kokain üzerinden 'Bunların tamamı kokaindir.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın hiçbir mahkemesi böyle bir sonuç vermez. Sonra da 'Ben bunları imha ettim.' diyor.

Soylu, "Bu tamamen Türkiye üzerine kurgulanan, Kolombiya'nın Türkiye üzerine kurguladığı boş işin dışında başka hiçbir şey değil." dedi.

‘ŞEREFSİZ’ TARTIŞMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor" iddiasını hatırlatan Soylu, "Bu salonda kimin aklına böyle bir şey gelir?" diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Bizim aklımıza geliyor, kara parayı çatır çatır akladınız." karşılığını vermesi üzerine tartışma çıktı.

SOYLU; “İSPAT ETMEYEN ŞEREFSİZDİR”

CHP milletvekillerine tepkisini sürdüren Soylu, şöyle konuştu:

"Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu şerefsizdir, ispat etmeyen şerefsizdir. Hadi bakalım. Siz kimsiniz, biz namusumuzu burada mı bulduk? Her türlü herzeyi yersiniz, işi yaparsınız, ondan sonra döner, insanları suçlarsınız. Menderes'i aynen böyle astınız, aynı iftiralarla astınız. Erbakan'a, Tansu Çiller'e aynısını yaptınız. Der Spiegel ve CIA ile aynı ortaklığı yaptınız. Bugüne kadar hiç durmadınız. Kara para ve uyuşturucu iddiasını açıklamazsanız bin kere şerefsizsiniz, on bin kere şerefsizsiniz. Yok öyle bir şey. Bu memleket, sizin FETÖ'cülüğünüzle PKK'cılığınızla yarına gidecek bir memleket değil. Size, bu devlete iftira ettirmeyiz. Hadi ispat edin. Devleti, askeri, polisi, jandarmayı, Sahil Güvenliği, narkotiği herkesi ama herkesi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyorsunuz. Yazıklar olsun. CHP'yi getirdiğiniz nokta bu. Millet sizden nefret ediyor."

Bu sırada araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Özkoç'u, komisyonun çalışma düzenini bozmaması konusunda uyardı. Yılmaz, karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Özkoç, birleşimin açılmasının ardından Soylu'nun, sözlerini geri almasını istedi.

'ŞEREFSİZ' SÖZÜ İLE İLGİLİ BAŞKANIN YORUMU “HAKARET SÖZ KONUSU DEĞİL”

Tutanakları kontrol eden Yılmaz, bütçe görüşmelerinde her türlü konunun konuşulduğunu, zaman zaman hararetli tartışmaların yaşandığını, bu tartışmaların sonucunu beklemenin doğru olmadığını söyledi. İçtüzüğün, herkesin temiz dil kullanmasını, çalışma düzeninin bozulmamasını emrettiğini dile getiren Yılmaz, milletvekillerinden bu konuda hassasiyet istedi. Yılmaz, komisyonda genel başkanları tartışmayı doğru bulmadığını ifade ederek, Soylu'nun sözlerinin şartlı bir cümle olduğunu, doğrudan bir hakaretin söz konusu olmadığını belirtti.

'ŞEREFSİZ' SÖZÜ CHP’Lİ VEKİLLER KÜRSÜYE YÜRÜTTÜ

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Hiçbir genel başkana şerefsiz denilmesini asla kabul etmem. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu sözü kullansak orada oturur musunuz? Bu söz söylendiyse geriye alınır." dedi. CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerini geri almadan konuşmasını sürdüremeyeceğini ifade ederek, Komisyon Başkanı Yılmaz'a tepki gösterdi. Yılmaz, birleşime yeniden ara verdi.

CHP milletvekilleri, birleşimin açılmasının ardından bütçeleri okutarak oylamaya geçen Yılmaz'a tepki gösterdi ve kürsüye gelerek oylamaya engel olmaya çalıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARIN BÜTÇELERİ KABUL EDİLDİ

CHP milletvekillerinin kendisine, Soylu'nun sözlerini geri almasını teklif ettiğini ifade eden Yılmaz, İçişleri Bakanı Soylu'ya söz verdi. Soylu, "Sözümün arkasındayım. Bu söz açık ve net." karşılığını verdi. Yılmaz, tartışma sırasında birleşime 5 kez ara vermek zorunda kaldı. Tartışmaların ardından İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma GenelKomutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri kabul edildi.