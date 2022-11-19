banner314

banner325

Son Dakika

Meclisin dili iyice bozuldu; Milletin Vekilleri 'Şerefsizdir' tartışmasında

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'liler ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'Ulyuşturucu, Karapara' tartışması 'Şerefsiz' gibi ağır sözlerin kullandığı bir ortama dönüştü. Soylu, "Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da bunu ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" dedi. Meclis karıştı...

POLİTİKA 19.11.2022, 02:18 Murat Aydın
Meclisin dili iyice bozuldu; Milletin Vekilleri 'Şerefsizdir' tartışmasında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Bakan Soylu’nun "Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da bunu ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir" sözü üzerine tartışma çıktı.  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinde açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu kullanım oranının Avrupa’da yüzde 29, Türkiye’de yüzde 3,1 olduğunu söyleyen Bakan Soylu, uyuşturucuyla her türlü mücadelenin yürütüldüğünü söyledi. "Türkiye'ye gönderilecekken Kolombiya Limanı'nda ele geçirilen 4,9 ton kokain" konusundaki eleştirilere değinen Soylu, uyuşturucunun yakalandığı anda ilgili bütün birimler üzerinden Kolombiya ile hemen irtibata geçtiklerini anlattı.

“HİÇBİR MAHKEME BÖYLE SONUÇ VERMEZ”

Söz konusu olayın 2020'de gerçekleşmesine rağmen Kolombiya'dan 23 Haziran 2022'ye kadar cevap alınamadığını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

Kolombiya Kriminal İnceleme Raporu'na göre, ele geçirildiği iddia edilen 1733 çuval var. Bu 1733 çuvaldan 51 tonluk kauçuk granül emdirilmiş. Bu yükten yalnızca 10 çuval numune alınıyor. Mahkeme de en son teyit ettiği ve bize yazıyla bildirdiği için baştan itibaren bunu biliyoruz ve söyledik. 10 çuvaldan elde edilen 189 gramlık kokain üzerinden 'Bunların tamamı kokaindir.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın hiçbir mahkemesi böyle bir sonuç vermez. Sonra da 'Ben bunları imha ettim.' diyor.

 Soylu, "Bu tamamen Türkiye üzerine kurgulanan, Kolombiya'nın Türkiye üzerine kurguladığı boş işin dışında başka hiçbir şey değil." dedi.

‘ŞEREFSİZ’ TARTIŞMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor" iddiasını hatırlatan Soylu, "Bu salonda kimin aklına böyle bir şey gelir?" diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Bizim aklımıza geliyor, kara parayı çatır çatır akladınız." karşılığını vermesi üzerine tartışma çıktı.

SOYLU; “İSPAT ETMEYEN ŞEREFSİZDİR”

CHP milletvekillerine tepkisini sürdüren Soylu, şöyle konuştu:

"Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu şerefsizdir, ispat etmeyen şerefsizdir. Hadi bakalım. Siz kimsiniz, biz namusumuzu burada mı bulduk? Her türlü herzeyi yersiniz, işi yaparsınız, ondan sonra döner, insanları suçlarsınız. Menderes'i aynen böyle astınız, aynı iftiralarla astınız. Erbakan'a, Tansu Çiller'e aynısını yaptınız. Der Spiegel ve CIA ile aynı ortaklığı yaptınız. Bugüne kadar hiç durmadınız. Kara para ve uyuşturucu iddiasını açıklamazsanız bin kere şerefsizsiniz, on bin kere şerefsizsiniz. Yok öyle bir şey. Bu memleket, sizin FETÖ'cülüğünüzle PKK'cılığınızla yarına gidecek bir memleket değil. Size, bu devlete iftira ettirmeyiz. Hadi ispat edin. Devleti, askeri, polisi, jandarmayı, Sahil Güvenliği, narkotiği herkesi ama herkesi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyorsunuz. Yazıklar olsun. CHP'yi getirdiğiniz nokta bu. Millet sizden nefret ediyor."

Bu sırada araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Özkoç'u, komisyonun çalışma düzenini bozmaması konusunda uyardı. Yılmaz, karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Özkoç, birleşimin açılmasının ardından Soylu'nun, sözlerini geri almasını istedi.

'ŞEREFSİZ' SÖZÜ İLE İLGİLİ BAŞKANIN YORUMU “HAKARET SÖZ KONUSU DEĞİL”

Tutanakları kontrol eden Yılmaz, bütçe görüşmelerinde her türlü konunun konuşulduğunu, zaman zaman hararetli tartışmaların yaşandığını, bu tartışmaların sonucunu beklemenin doğru olmadığını söyledi. İçtüzüğün, herkesin temiz dil kullanmasını, çalışma düzeninin bozulmamasını emrettiğini dile getiren Yılmaz, milletvekillerinden bu konuda hassasiyet istedi. Yılmaz, komisyonda genel başkanları tartışmayı doğru bulmadığını ifade ederek, Soylu'nun sözlerinin şartlı bir cümle olduğunu, doğrudan bir hakaretin söz konusu olmadığını belirtti.

'ŞEREFSİZ' SÖZÜ CHP’Lİ VEKİLLER KÜRSÜYE YÜRÜTTÜ

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Hiçbir genel başkana şerefsiz denilmesini asla kabul etmem. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu sözü kullansak orada oturur musunuz? Bu söz söylendiyse geriye alınır." dedi. CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerini geri almadan konuşmasını sürdüremeyeceğini ifade ederek, Komisyon Başkanı Yılmaz'a tepki gösterdi. Yılmaz, birleşime yeniden ara verdi.

CHP milletvekilleri, birleşimin açılmasının ardından bütçeleri okutarak oylamaya geçen Yılmaz'a tepki gösterdi ve kürsüye gelerek oylamaya engel olmaya çalıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI KURUMLARIN BÜTÇELERİ KABUL EDİLDİ

CHP milletvekillerinin kendisine, Soylu'nun sözlerini geri almasını teklif ettiğini ifade eden Yılmaz, İçişleri Bakanı Soylu'ya söz verdi. Soylu, "Sözümün arkasındayım. Bu söz açık ve net." karşılığını verdi. Yılmaz, tartışma sırasında birleşime 5 kez ara vermek zorunda kaldı. Tartışmaların ardından İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma GenelKomutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri kabul edildi.

#Soylu #kılıçdaroğlu
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 19 Kasım 2022
İmsak 06:20
Güneş 07:49
Öğle 12:54
İkindi 15:27
Akşam 17:50
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Boluspor 12 22
6. Bodrumspor 12 21
7. Manisa FK 13 20
8. Rizespor 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 14 15
14. Erzurumspor 13 14
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 13 13
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir