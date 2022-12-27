banner314

banner325

Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ahlatlıbel'de buluştu: İki lider açıklama yapmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara'da Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, görüşmede son dönemde iki parti arasında yaşanan süreci ele alması bekleniyordu.

POLİTİKA 27.12.2022, 22:45 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ahlatlıbel'de buluştu: İki lider açıklama yapmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener Ankara'da Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, görüşmede son dönemde iki parti arasında yaşanan süreci ele alması bekleniyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin yapılacağı Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'ne saat 19.33'te ulaştı. Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 10 dakika sonra Akşener de tesise giriş yaptı.

Ankara'da, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleşen görüşme 2 saat 15 dakika sürdü. İki lider görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yaptı.

Ahlatlıbel, altı siyasi partinin bir araya gelerek oluşturduğu ve kamuoyunda 'Altılı Masa' olarak bilinen toplantıların ilkine ev sahipliği yapmıştı. CHP'nin çağrısıyla 12 Şubat'ta toplanan muhalefet liderlerinin zirvesi beş buçuk saat sürmüştü.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞME ÖNCESİ KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) olağanüstü topladı, partide bulunan kurmaylarıyla kısa bir değerlendirme toplantısı yaptı. CHP liderinin kurmayları ile görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Akşener ile görüşmesi öncesinde MYK'yi olağanüstü topladı

CHP VE İYİ PARTİ ARASINDA NE OLDU?

CHP ile İYİ Parti arasında bir süredir, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ikinci isimlerin yaptığı açıklamalar nedeniyle medya üzerinden tartışma yaşanıyor.

Son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak kararı getirilmesi üzerine, Akşener’in İmamoğlu ile birlikte Saraçhane mitinginde buluşması tartışma konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu Almanya’dayken Akşener’in İmamoğlu ile Saraçhane mitingini gerçekleştirmesi CHP içinde rahatsızlık yaratmış ve “rol çalıyor” yorumlarına neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu, bir partinin başka bir partinin belediye başkanını aday göstermesine ilişkin yorumunun sorulması üzerine “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” ifadelerini kullanmış ve bu açıklamalar da İYİ Parti’nin tepkisine yol açmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız” derken, Saraçhane mitingine katılmasına yönelik tepkilere “Böyle ahmaklık görmedim” yanıtı vermişti.

Akşener şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Bir tek Mersin hariç diğerlerinin tümü bütün CHP’nin ve İyi Parti teşkilatlarının çalışarak seçtirdiği belediye başkanları. Dolayısıyla bu arkadaşların iyi yaptıklarından da kötü yaptığı işlerinden de mesulüz. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız! CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onların sorumluluğu hepimize ait."

Akşener ayrıca cumhurbaşkanı adayını Altılı Masa’nın belirleyeceğini anımsatarak, bu nedenle “bir partinin iç işi olmadığı” görüşünü savunmuştu.

#Akşener #kılıçdaroğlu #MeralAkşener #KemalKılıçdaroğlu #CHP #iyiparti
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 27 Aralık 2022
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Başakşehir 15 30
3. Fenerbahçe 15 30
4. Adana Demirspor 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 15 16
12. Antalyaspor 14 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 15 16
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. Ümraniye 15 10
19. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 14 26
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Fulham 16 22
9. Chelsea 14 21
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 15 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir