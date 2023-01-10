Kılıçdaroğlu'ndan 'Yabancıya ev satışına yasak' duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, artan konut fiyatlarıyla ilgili açıklamasında, “Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarında konut fiyatlarının fahiş seviyelere ulaşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yurttaşlar için ev almanın “hayal” olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yabancılara yönelik konut satış yasağı getirileceğini açıkladı.

“ÖNCELİK KENDİ İNSANIMIZDIR”

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır.”