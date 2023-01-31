banner314

banner325

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan suikast uyarısı; Bana bir şey olursa 418 Milyar Doları siz tahsil edin

CHP Lideri yayınladığı videoda, kendisine suikast planları yapıldığını öğrendiğini önü sürdü. Kılıçdaroğlu, bu iktidar döneminde çalınan 418 milyar doların hesabını soracağını, kendisine bir şey olması durumunda ise 'Bunun hesabını siz sorun" dedi.

POLİTİKA 31.01.2023, 22:58 Murat Aydın
Kılıçdaroğlu'ndan suikast uyarısı; Bana bir şey olursa 418 Milyar Doları siz tahsil edin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Vasiyetim de burada dursun" yorumuyla, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir video paylaştı. 

Videoda, geçtiğimiz günlerde TV100 kanalında katıldığı bir yayın sırasında 'paramiliter artıkları' olarak tanımladığı SADAT reklamının geçmesini hatırlatıp sert ifadeler kullandı. SADAT'a "Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar… Be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim." diyerek seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. 'Sizin için geleceğiz' diyorlar. Benim için beyefendiler geleceklermiş. Şimdi halkım beni iyi dinlesin, tane tane anlatacağım. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Bu parayı çalan Beşli Çeteler var. Beşli Çete dediğime bakmayın, bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce".

Bu iktidar döneminde çalınan parayı uzman arkadaşlarına hesaplattığını söyleyen Kılıçdaroğlu "418 milyar dolar. Sonra çıktım, çok açık ve net şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları, iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız," dedi.

Önce kendisiyle konuşmak ve anlaşmak istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu "Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca," diye konuştu.

'418 milyar doları tahsil edin. Benim size vasiyetimdir'

Sonuna kadar bu paranın peşinde olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar… Be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan, gelin görüşelim. Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en büyük kâbus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez. Durduramazsınız."

Kılıçdaroğlu son olarak "Şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerini parasıdır o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsis edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu,” vurgusunu yaptı. 

#kemelakılıcdaroglu #kilicdarogluk
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 01 Şubat 2023
İmsak 06:41
Güneş 08:08
Öğle 13:23
İkindi 16:02
Akşam 18:27
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 21 25
10. Karagümrük 20 23
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Sivasspor 21 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Giresunspor 20 21
16. Hatayspor 19 20
17. Kasımpaşa 20 19
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 18 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir